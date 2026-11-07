Pozzallo. Verso il completamento del centro polivalente per i giovani

Pozzallo, 07 novembre 2026 – Prosegue l’intervento di riqualificazione dell’edificio di Piazza Cesare Battisti,

destinato a diventare un centro polivalente dedicato ai giovani di Pozzallo. Un’opera

strategica per il tessuto urbano e sociale della città, che punta a restituire nuova vita a uno spazio pubblico nel cuore del centro storico.

Stamane, nel corso di un sopralluogo, il sindaco Roberto Ammatuna ha verificato lo

stato di avanzamento dei lavori, ormai prossimi al completamento. Restano da

ultimare gli impianti elettrici e le successive operazioni di collaudo, passaggi

indispensabili per rendere la struttura pienamente funzionale e fruibile.

Il recupero dell’immobile rappresenta un passaggio importante non soltanto sotto il

profilo urbanistico, ma anche sociale e simbolico. L’obiettivo è creare un luogo di

incontro, aggregazione e crescita, capace di ospitare attività culturali e sociali rivolte

alle nuove generazioni.

Un progetto che contribuirà a rafforzare i servizi dedicati ai giovani e, al tempo

stesso, a valorizzare il centro storico di Pozzallo.

Salva