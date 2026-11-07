  • 8 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 8 Novembre 2026 -
PoliticaPozzallo

Pozzallo. Verso il completamento del centro polivalente per i giovani

Sopralluogo del sindaco Roberto Ammatuna: il cantiere è ormai alle battute finali. Restano da ultimare gli impianti elettrici e le operazioni di collaudo
  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 07 novembre 2026 – Prosegue l’intervento di riqualificazione dell’edificio di Piazza Cesare Battisti,
destinato a diventare un centro polivalente dedicato ai giovani di Pozzallo. Un’opera
strategica per il tessuto urbano e sociale della città, che punta a restituire nuova vita a uno spazio pubblico nel cuore del centro storico.
Stamane, nel corso di un sopralluogo, il sindaco Roberto Ammatuna ha verificato lo
stato di avanzamento dei lavori, ormai prossimi al completamento. Restano da
ultimare gli impianti elettrici e le successive operazioni di collaudo, passaggi
indispensabili per rendere la struttura pienamente funzionale e fruibile.
Il recupero dell’immobile rappresenta un passaggio importante non soltanto sotto il
profilo urbanistico, ma anche sociale e simbolico. L’obiettivo è creare un luogo di
incontro, aggregazione e crescita, capace di ospitare attività culturali e sociali rivolte
alle nuove generazioni.
Un progetto che contribuirà a rafforzare i servizi dedicati ai giovani e, al tempo
stesso, a valorizzare il centro storico di Pozzallo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Pozzallo. Verso il completamento del centro polivalente per i giovani”

  1. Carmela

    Staremo a vedere!!! Dopo più di cinque anni di lavori/non lavori, dopo l’ annuncio su questa testata dell’ apertura a fine giugno del corrente anno… sarà vero? Chissà… Nel frattempo i signori amministratori spero abbiano già pianificato come gestire la struttura, le attività che in essa si devono svolgere e gestire, il personale qualificato che con i giovani deve interloquire e le varie problematiche da attenzionare. Tutto ciò per evitare che rimanga chiusa per altri cinque anni e magari vandalizzata in attesa di una programmazione non fatta o che finisca col diventare solo un posto nel quale i giovani possano bivaccare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube