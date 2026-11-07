Pozzallo, 07 novembre 2026 – Prosegue l’intervento di riqualificazione dell’edificio di Piazza Cesare Battisti,
destinato a diventare un centro polivalente dedicato ai giovani di Pozzallo. Un’opera
strategica per il tessuto urbano e sociale della città, che punta a restituire nuova vita a uno spazio pubblico nel cuore del centro storico.
Stamane, nel corso di un sopralluogo, il sindaco Roberto Ammatuna ha verificato lo
stato di avanzamento dei lavori, ormai prossimi al completamento. Restano da
ultimare gli impianti elettrici e le successive operazioni di collaudo, passaggi
indispensabili per rendere la struttura pienamente funzionale e fruibile.
Il recupero dell’immobile rappresenta un passaggio importante non soltanto sotto il
profilo urbanistico, ma anche sociale e simbolico. L’obiettivo è creare un luogo di
incontro, aggregazione e crescita, capace di ospitare attività culturali e sociali rivolte
alle nuove generazioni.
Un progetto che contribuirà a rafforzare i servizi dedicati ai giovani e, al tempo
stesso, a valorizzare il centro storico di Pozzallo.
Pozzallo. Verso il completamento del centro polivalente per i giovani
Pozzallo, 07 novembre 2026 – Prosegue l’intervento di riqualificazione dell’edificio di Piazza Cesare Battisti,
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1 commento su “Pozzallo. Verso il completamento del centro polivalente per i giovani”
Staremo a vedere!!! Dopo più di cinque anni di lavori/non lavori, dopo l’ annuncio su questa testata dell’ apertura a fine giugno del corrente anno… sarà vero? Chissà… Nel frattempo i signori amministratori spero abbiano già pianificato come gestire la struttura, le attività che in essa si devono svolgere e gestire, il personale qualificato che con i giovani deve interloquire e le varie problematiche da attenzionare. Tutto ciò per evitare che rimanga chiusa per altri cinque anni e magari vandalizzata in attesa di una programmazione non fatta o che finisca col diventare solo un posto nel quale i giovani possano bivaccare.