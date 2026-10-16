Ragusa, alcuni residenti di via Leonardo Sciascia chiedono sicurezza e decoro

Ragusa, 16 ottobre 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso si fa portavoce delle istanze dei residenti di via Leonardo Sciascia, che hanno sottoscritto una serie di richieste indirizzate all’amministrazione comunale per denunciare una situazione che, a loro dire, si trascina da troppo tempo tra problemi di viabilità, carenza di opere di urbanizzazione e degrado urbano.

Secondo quanto evidenziato dai cittadini, via Leonardo Sciascia, in un tratto particolarmente critico, vede la carreggiata estremamente stretta e priva di un marciapiede su uno dei lati, costringendo pedoni, anziani, bambini, persone con mobilità ridotta e famiglie con passeggini a camminare lungo il ciglio della strada in condizioni ritenute pericolose.

Ad aggravare la situazione vi sarebbe un dislivello di terreno incolto che delimita il margine stradale e riduce ulteriormente lo spazio disponibile per il passaggio. Una condizione che, secondo i residenti, compromette sia la sicurezza dei pedoni sia la normale circolazione dei veicoli, rendendo spesso difficoltoso l’incrocio tra mezzi provenienti dai due sensi di marcia e provocando frequenti disagi.

Uno degli aspetti che i cittadini ritengono particolarmente penalizzante riguarda il fatto che gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alle abitazioni della zona sono stati regolarmente versati alle casse comunali. Per questo motivo i residenti rivendicano il diritto a infrastrutture adeguate, complete e sicure, ritenendo non più rinviabile il completamento delle opere necessarie alla piena vivibilità del quartiere.

Le richieste avanzate al Comune sono chiare: un sopralluogo urgente per verificare lo stato delle criticità evidenziate, l’avvio dell’iter progettuale per l’allargamento della sede stradale, anche attraverso l’acquisizione o l’eventuale esproprio delle aree limitrofe, e la realizzazione di un marciapiede idoneo a garantire condizioni di sicurezza per il transito pedonale.

Ma dai documenti emerge anche una seconda problematica. I residenti denunciano infatti che il mancato completamento della strada e delle aree limitrofe abbia finito per favorire situazioni di degrado e l’abbandono indiscriminato di rifiuti. La zona sarebbe stata utilizzata in più occasioni come discarica abusiva, con conseguenti problemi sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.

Nella segnalazione vengono richiesti anche interventi di pulizia, disinfestazione e controllo del territorio, oltre a una maggiore presenza della Polizia locale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e garantire maggiore sicurezza ai residenti.

«I cittadini hanno diritto a vivere in un quartiere sicuro e dotato dei servizi essenziali – sottolinea Rossana Caruso –. Parliamo di una strada abitata da numerose famiglie che ogni giorno devono fare i conti con difficoltà oggettive. Non è ammissibile che anziani, bambini e pedoni siano costretti a camminare sulla carreggiata per la mancanza di un marciapiede o che si continuino a registrare fenomeni di degrado in un’area urbana della città».

La consigliera annuncia quindi di avere raccolto formalmente le istanze dei residenti, di avere protocollato una specifica richiesta. Ora seguirà l’iter presso gli uffici competenti affinché si possa arrivare in tempi ragionevoli a una soluzione concreta delle problematiche evidenziate.

«Le richieste avanzate dai cittadini sono assolutamente ragionevoli – conclude Caruso – e riguardano sicurezza, decoro urbano e qualità della vita. L’amministrazione è chiamata a dare risposte puntuali e a programmare gli interventi necessari per un quartiere che da anni attende opere attese e dovute».

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