Acate, fugge al posto di blocco senza patente e con la droga: revoked probation, 37enne finisce in carcere

ACATE, 16 Ottobre 2026 — Non si è fermato all’alt dei Carabinieri, scappando a tutta velocità per le vie del paese e mettendo a rischio la sicurezza dei passanti. La sua fuga, però, non soltanto gli è costata una denuncia, ma ha fatto crollare il beneficio della misura alternativa di cui godeva, spalancandogli direttamente le porte del carcere.

I Carabinieri della Stazione di Acate hanno arrestato un 37enne del posto, condannato in via definitiva per i reati di furto aggravato e ricettazione. Nei suoi confronti i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

I fatti per cui l’uomo era stato condannato risalgono al 2015. Inizialmente, la Magistratura gli aveva concesso una possibilità, affidandolo in prova ai servizi sociali invece di fargli varcare la soglia del carcere. Un beneficio che il 37enne ha gettato al vento nei giorni scorsi.

L’episodio decisivo si è verificato lungo via Circonvallazione ad Acate. Alla vista del posto di controllo predisposto dai Carabinieri, l’uomo ha ignorato l’indicazione di fermarsi e si è dato alla fuga a bordo del proprio veicolo, innescando un pericoloso inseguimento tra le strade cittadine. La pattuglia dell’Arma si è posta immediatamente alle sue spalle, riuscendo a stringerlo e a bloccarlo in sicurezza dopo pochi minuti.

I successivi accertamenti condotti sul posto hanno subito chiarito i motivi della sua sconsiderata decisione: il 37enne si era messo alla guida sprovvisto di patente — con l’aggravante della recidiva nel biennio — e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

La condotta spregiudicata e la conseguente denuncia per la fuga all’alt hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a revocare con immediatezza l’affidamento in prova ai servizi sociali, sostituendolo con l’ordine di carcerazione per l’espiazione della pena residua.

Ultimate le formalità di rito nella sede della Stazione, i Carabinieri hanno condotto il 37enne presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione della Magistratura.

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