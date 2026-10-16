  • 16 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Ottobre 2026 -
Economia | Ragusa

Accredito figurativo dei periodi di aspettativa per cariche sindacali ed elettive, l’Ebt Ragusa illustra le novità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 ottobre 2026 – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai dipendenti del comparto della provincia di Ragusa che l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla corretta individuazione delle componenti retributive da assumere ai fini della determinazione della retribuzione virtuale da utilizzare per l’accredito figurativo dei periodi di aspettativa per cariche sindacali ed elettive.
La retribuzione figurativa da accreditare sulla posizione assicurativa dei dipendenti durante il periodo di aspettativa per ricoprire cariche elettive o sindacali deve essere determinata con riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato al lavoratore nel periodo di aspettativa in applicazione della disciplina collettiva riferita alla qualifica rivestita e all’anzianità posseduta.
Nel computo della retribuzione rientrano, le componenti retributive previste dalla contrattazione collettiva, quali, ad esempio, il minimo tabellare, la paga base, l’Edr, nonché gli scatti di anzianità, i superminimi collettivi e tutti quegli emolumenti fissi che maturano indipendentemente dalla prestazione effettiva.
“Sono invece esclusi – chiarisce il consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – i superminimi individuali, i compensi derivanti da prassi aziendale, i premi di risultato, i premi di produzione e gli altri incentivi collegati alla produttività, alla redditività o al raggiungimento di obiettivi, i compensi per lavoro straordinario, supplementare, notturno o festivo; le indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione. Per quei compensi di incerta collocazione, l’Inps, nella fase istruttoria, potrà procedere a richiedere chiarimenti basandosi sulla disciplina contrattuale che regola l’erogazione del compenso, verificando ad esempio la fonte, la modalità di maturazione e l ‘assenza di collegamenti con la presenza in servizio, nonché la produttività o il raggiungimento di specifici obiettivi”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube