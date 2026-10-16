  • 16 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Ottobre 2026 -
Attualità

Caro gasolio e traghetti: scatta lo sciopero dei Tir tra Sicilia, Calabria e Puglia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

 

16 Ottobre 2026 – È scattato a mezzanotte lo stop degli autotrasportatori in Sicilia, Calabria e Puglia contro i rincari del gasolio — con un pieno arrivato a circa 900 euro — e l’aumento dei costi dei traghetti. I primi effetti si registrano già a Catania con i camion fermi; pur senza blocchi stradali né presidi, la protesta durerà fino al 20 ottobre con il rischio di rallentare la circolazione delle merci e causare ritardi nelle forniture dei supermercati. Le associazioni chiedono al governo interventi urgenti su accise, credito d’imposta e trasporti marittimi, giudicando troppo lontana la data del 27 ottobre fissata per il tavolo di confronto e minacciando di prolungare la protesta in mancanza di risposte immediate.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube