Caro gasolio e traghetti: scatta lo sciopero dei Tir tra Sicilia, Calabria e Puglia

16 Ottobre 2026 – È scattato a mezzanotte lo stop degli autotrasportatori in Sicilia, Calabria e Puglia contro i rincari del gasolio — con un pieno arrivato a circa 900 euro — e l’aumento dei costi dei traghetti. I primi effetti si registrano già a Catania con i camion fermi; pur senza blocchi stradali né presidi, la protesta durerà fino al 20 ottobre con il rischio di rallentare la circolazione delle merci e causare ritardi nelle forniture dei supermercati. Le associazioni chiedono al governo interventi urgenti su accise, credito d’imposta e trasporti marittimi, giudicando troppo lontana la data del 27 ottobre fissata per il tavolo di confronto e minacciando di prolungare la protesta in mancanza di risposte immediate.

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