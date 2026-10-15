Modica in lutto: addio a Salvatore Rizza, per 40 anni anima della Società Operaia di Mutuo Soccorso

MODICA – La comunità di Modica piange la scomparsa di Salvatore Rizza, storico segretario della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Rizza si è spento nella tarda serata di mercoledì all’età di 75 anni, mentre guardava la partita di Champion’s League, probabilmente per un infarto.

Ex dipendente dell’Ufficio del Lavoro, Salvatore Rizza ha legato indissolubilmente il suo nome alla storica istituzione di Corso Umberto, oggi presieduta da Giorgio Solarino. Per circa quarant’anni ha svolto il ruolo di segretario con dedizione, passione e uno spiccato senso del dovere, diventando un punto di riferimento insostituibile per i soci e per quanti hanno varcato la soglia del sodalizio modicano.

Grazie al suo impegno costante, la Società Operaia ha continuato a essere un luogo vivo di confronto, solidarietà e memoria storica per l’intera città.

I funerali avranno luogo venerdì alle 10 nella Chiesa Madre di San Pietro, dove parenti, amici e cittadini potranno stringersi attorno alla famiglia e rendere l’ultimo omaggio ad una figura tanto stimata.

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