Pozzallo. Presentato al “Meno Assenza” il nuovo libro di Grazia Aiello, “Vivere in equilibrio”

POZZALLO, 15 Ottobre 2026 – “Vivere in equilibrio oltre una cicatrice”, l’opera di Grazia Aiello edita da CSA Editrice, rivoluziona l’approccio clinico e umano ai segni della pelle. Il saggio, fresco del prestigioso premio “Scrittori di Talento” al Salone Internazionale del Libro 2026, colma un vuoto editoriale e scientifico nel nostro Paese. Il grande interesse attorno all’opera è stato confermato anche dal recente successo della presentazione ufficiale a Pozzallo, nella splendida cornice della Sala Meno Assenza, che ha registrato il tutto esaurito e una straordinaria partecipazione di pubblico.

Si tratta infatti del primo testo in Italia a trattare in modo sistematico il tema delle cicatrici come elementi vivi. L’autrice supera la vecchia concezione che riduce la cicatrice a un mero esito cutaneo o a un problema puramente estetico. Nel libro, il tessuto cicatriziale viene analizzato come un fattore attivo capace di condizionare l’intero organismo.

L’opera si articola su un doppio binario, parlando contemporaneamente a due pubblici diversi ma strettamente connessi. Da un lato si rivolge ai professionisti della salute, offrendo ai medici e agli operatori sanitari una visione innovativa. Fisioterapisti, ortopedici e massoterapisti troveranno nel testo una guida per decodificare le correlazioni tra cicatrici e disfunzioni a distanza. Il libro spiega come un segno sulla pelle possa ripercuotersi sulla postura, sul movimento e sull’equilibrio miofasciale.

Dall’altro lato, il volume si apre ai pazienti con un linguaggio chiaro, accessibile e privo di tecnicismi superflui. Aiello accompagna il lettore in un percorso di profonda consapevolezza corporea, aiutandolo a riconoscere i segnali di squilibrio. Ogni cicatrice ha una storia da raccontare e può trasformarsi nel punto di partenza per ritrovare il benessere.

Il cuore pulsante del libro è però la sua forte carica umana ed emotiva. Una parte fondamentale dell’opera è dedicata alle donne che hanno affrontato e sconfitto il tumore al seno. In questo contesto, il segno sulla pelle si spoglia della sua valenza dolorosa per diventare un simbolo. Diventa la testimonianza visibile di una straordinaria resilienza, di una trasformazione profonda e di una rinascita.

Grazia Aiello è riuscita a costruire un ponte perfetto tra il rigore della clinica e la sensibilità dell’anima. “Vivere in equilibrio oltre una cicatrice” non è quindi solo un manuale tecnico o un libro di self-help. È un invito a guardare oltre la superficie, per scoprire come ogni ferita possa integrarsi in un nuovo cammino di salute. Un’opera necessaria, che ridefinisce il concetto di cura globale e che merita un posto d’onore nella saggistica contemporanea.

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