Ragusa, l’educazione al centro del confronto: la Cooperativa Filotea presenta “Te le do di ‘Santa Ragione’?”

Ragusa, 15 ottobre 2026 – Con il patrocinio del Comune di Ragusa, venerdì 16 ottobre un incontro aperto alla cittadinanza per riflettere sull’unicità delle persone, sul valore delle relazioni e sulla ricchezza della pluralità.

La Cooperativa Sociale Filotea promuove, con il patrocinio del Comune di Ragusa, “Te le do di ‘Santa Ragione’? Educare all’unicità, crescere nella pluralità”, un convegno in programma venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso la Sala dei Beni Culturali della Scuola dello Sport, in via Magna Grecia a Ragusa.

Che cosa significa educare? E quando il desiderio di insegnare ciò che riteniamo giusto rischia di trasformarsi nell’imposizione del nostro punto di vista? Da queste domande nasce l’iniziativa, che propone una riflessione sulle sfide dell’educazione nella società contemporanea, partendo da una convinzione: educare non significa rendere tutte le persone uguali, ma riconoscere e valorizzare le differenze, costruendo relazioni capaci di accogliere punti di vista, sensibilità e storie personali differenti.

Il titolo, volutamente provocatorio, invita a interrogarsi sul confine tra educare e imporre, tra trasmettere valori e pretendere che esista un’unica ragione possibile. Una questione che riguarda le famiglie, la scuola, chi opera nell’ambito educativo e, più in generale, l’intera comunità.

L’incontro metterà in dialogo esperienze e competenze provenienti da ambiti diversi,

intrecciando educazione, cultura, arte e narrazione.

Interverranno Pier Paolo Trani, docente di Tecnica della danza presso il Liceo Musicale e Coreutico “G. Verga” di Modica; Gisella Turtula, dirigente psicologa dell’ASP di Ragusa; Andrea Tittarelli, presidente della Cooperativa “La Semente” e docente di Service Design presso l’Università degli Studi di Perugia; e Simone Tempia, scrittore, creatore dei personaggi Lloyd e Sir e autore del libro “Gran Galà con Delitto”. Le letture saranno curate da Benedetto Guardiano.

Quattro prospettive differenti, unite dalla possibilità di guardare all’educazione non come a un insieme di regole da trasmettere, ma come a un processo fatto di ascolto, confronto e riconoscimento reciproco.

La proposta richiama la necessità di costruire contesti in cui le differenze culturali, sociali e individuali possano diventare occasioni di conoscenza e crescita condivisa.

Il convegno è rivolto a chi opera nei servizi educativi e sociali, a studenti e studentesse, alle famiglie e a tutte le persone interessate ai temi della valorizzazione delle differenze e della crescita.

INFORMAZIONI

Data: venerdì 16 ottobre 2026

Orario: ore 17.30

Luogo: Sala dei Beni Culturali presso la Scuola dello Sport, via Magna Grecia, Ragusa

Ingresso: libero

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