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Politica | Ragusa

Vertenza logistica agroalimentare siciliana: il Libero Consorzio ibleo invia una richiesta congiunta di un tavolo tecnico urgente

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Ragusa, 15 ottobre 2026 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, quale ente di area vasta, si è fatto tramite istituzionale del documento condiviso da tutti i partecipanti al confronto convocato dal Comitato spontaneo dei trasportatori dell’agroalimentare siciliano della provincia di Ragusa. La richiesta di convocazione di un tavolo tecnico integrato entro il 16 ottobre è stata indirizzata al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo Rixi, al Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, all’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, On. Alessandro Aricò, e ai deputati nazionali e regionali della provincia di Ragusa, con comunicazione al Prefetto.

L’iniziativa mira a sollecitare interventi urgenti a sostegno delle imprese agroalimentari e dell’autotrasporto, penalizzate dall’aumento dei costi e dalle criticità legate all’insularità, a tutela della competitività del sistema produttivo ibleo e della continuità degli approvvigionamenti.

“Ci facciamo latori delle istanze del territorio e siamo stati ricevuti come sindaci dal Prefetto, dottoressa Tania Giallongo, che ha ricevuto il documento si è detta disponibilissima di inoltrarlo a rinforzo dell’azione istituzionale avviata”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

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