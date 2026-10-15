Pozzallo. Partito Democratico e Socialisti insieme in vista delle Amministrative del 2027

POZZALLO, 15 Ottobre 2026 – Il candidato da portare a palazzo La Pira è ancora da decidere ma intanto il Partito Democratico e la sezione locale dei Socialisti Italiani si portano avanti con il lavoro siglando un accordo in vista delle prossime Amministrative che si terranno l’anno prossimo. Un comunicato di una ventina di righe sancisce questo patto dove si parla di progetto politico condiviso e di una visione unitaria al fine di raggiungere un accordo su una persona che possa rappresentare al meglio le richieste programmatiche delle due liste, ovvero un risanamento delle asfittiche casse comunali causa dissesto finanziario, un rimpinguamento del numero di unità di lavoratori nella casa pubblica e una ricognizione delle cosiddette “incompiute” fra palazzi storici che necessitano di riqualificazione e di strade colabrodo da asfaltare nel più breve tempo possibile.

Il Partito Democratico è “ripartito” ad inizio anno grazie ad una solida base di iscritti ed al lavoro encomiabile del suo segretario, Pietro Storniolo, recentemente eletto a furor di popolo dalla base del partito. I Socialisti vantano invece un lavoro politico e programmatico che parte delle recenti Europee, con la candidatura Luca Ballatore, e della presenza costante in Civica Assise del fratello di Luca, Lorenzo Ballatore. Socialisti che, quattro anni fa, hanno condiviso la vittoria a sindaco di Roberto Ammatuna con la conseguente nomina di Kimberly Scolaro ad assessore.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà unanime di costruire un percorso politico e programmatico che parta dall’ascolto del territorio e dal coinvolgimento delle migliori energie della società civile. I due partiti hanno concordato di avviare in tempi rapidi una fase di ascolto e confronto aperta ai cittadini, alle associazioni, alle categorie produttive, al mondo delle professioni e alle realtà civiche, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e contributi per delineare una visione condivisa del futuro della città. Un percorso che vuole rappresentare anche un invito alle forze civiche presenti sul territorio ad aggregarsi al progetto del centrosinistra, contribuendo ad una possibile costruzione di una coalizione ampia, inclusiva e radicata nella comunità cittadina.

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