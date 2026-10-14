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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. La sede Avis intitola la sala segreteria a Giovanna: una giovane che credeva nel dono

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Monterosso Almo, 14 ottobre 2026 – Giovedì 8 ottobre rimarrà una data scolpita nella memoria dell’Avis di Monterosso Almo. Nella sede cittadina è stata ufficialmente intitolata la sala della segreteria a GIOVANNA, una giovane ragazza monterossana che ci ha lasciato troppo presto e che credeva fermamente nel valore del dono.
Un momento carico di emozione e significato per tutta la comunità avisina.
Intitolare a Giovanna questo spazio non è solo un modo per onorare la sua memoria, ma rappresenta anche un potente messaggio capace di ispirare le generazioni future, rafforzare il senso di appartenenza e dare continuità ai valori avisini.
Grande la partecipazione dei cittadini alla cerimonia. Tante le testimonianze che hanno reso la giornata ancora più intensa.
“Le vostre testimonianze – afferma il gruppo dirigente Avis – ci hanno fatto vivere dei momenti di profonda commozione e intensa riflessione”.
Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico. La memoria di Giovanna vivrà ogni giorno nella casa dei donatori, ricordando a tutti che donare è un atto d’amore che non muore mai.

Nelle foto alcuni momenti della cerimonia.

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