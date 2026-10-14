Mercato ortofrutticolo di Vittoria, approvata la mozione per la creazione di un presidio sanitario di emergenza

Vittoria, 14 ottobre 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che prevede l’istituzione di un presidio sanitario di emergenza all’interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria.

“Si tratta di un risultato importante e atteso da anni dagli operatori, dai commercianti e dai cittadini che frequentano quotidianamente il mercato ortofrutticolo”, dichiara Scuderi. “La necessità di un presidio sanitario nasce da esigenze concrete. Nel corso degli anni, infatti, all’interno della struttura si sono verificati numerosi incidenti e non sempre i soccorsi sono riusciti ad arrivare con la tempestività richiesta da situazioni di emergenza. Per questo motivo ho ritenuto doveroso portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale”.

Il consigliere evidenzia però come, accanto alla soddisfazione per l’approvazione della mozione, resti l’amarezza per l’atteggiamento assunto dalla maggioranza durante la votazione.

“La cosa che considero assurda è che la maggioranza abbia scelto di uscire dall’aula proprio nel momento in cui si discuteva di un tema che riguarda la salute dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori. Alcuni assessori si sono addirittura astenuti. Fa eccezione il vicesindaco, che ha dimostrato apertura e sensibilità nell’affrontare questa problematica. Ritengo che la tutela della salute e della sicurezza debba rappresentare una priorità assoluta per tutti, al di là degli schieramenti politici”.

Scuderi punta poi il dito contro quella che definisce una contraddizione politica: “Gli stessi consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato l’aula e gli assessori che si sono astenuti sono coloro che nelle settimane scorse hanno partecipato alle manifestazioni in difesa della sanità iblea. Evidentemente, quando si tratta di protestare contro altri enti, la sensibilità non manca. Quando invece si tratta di assumersi responsabilità dirette e sostenere iniziative concrete che rientrano nelle competenze dell’amministrazione comunale, allora prevalgono le assenze e le astensioni”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia annuncia infine la volontà di monitorare l’attuazione dell’atto approvato dal Consiglio: “Vigileremo affinché l’amministrazione comunale dia seguito all’indirizzo espresso dall’aula e si impegni concretamente per realizzare il presidio sanitario di emergenza all’interno del mercato ortofrutticolo. Ricordo che il mercato garantisce al Comune introiti per circa 1 milione e 300 mila euro l’anno. Destinare una piccola parte di queste risorse alla sicurezza degli operatori, dei commercianti, dei cittadini e delle migliaia di persone che ogni giorno transitano nell’area mercatale non è soltanto possibile, ma rappresenta un preciso dovere istituzionale”.

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