Porto di Scoglitti, Nicastro: “Basta polemiche strumentali. Il Comune ha fatto la propria parte, adesso la Regione risponda”

Scoglitti(Vittoria), 14 ottobre 2026 – L’assessore comunale ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, interviene nel dibattito riguardante il porto di Scoglitti, respingendo le accuse rivolte all’amministrazione comunale e invitando tutte le forze politiche a confrontarsi sui fatti e sui documenti ufficiali.

“È arrivato il momento di dire basta al continuo scaricabarile nei confronti dell’amministrazione comunale sulla vicenda del porto di Scoglitti. Chi oggi punta il dito contro il Comune dovrebbe piuttosto spiegare ai cittadini cosa è stato fatto a livello regionale per dare seguito alle richieste e ai progetti trasmessi dall’ente negli ultimi anni” dice l’assessore.

Nicastro ricorda come il Comune abbia avviato da tempo le interlocuzioni istituzionali necessarie per affrontare le criticità dello scalo marittimo. “Già nel 2023 abbiamo inviato una prima nota agli uffici competenti. Successivamente abbiamo proseguito il lavoro di interlocuzione istituzionale, anche grazie all’impegno dell’assessore comunale Salvatore Avola, che ringrazio per l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze dei pescatori. Il 6 febbraio 2025 abbiamo trasmesso una specifica nota al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, evidenziando che la Regione era in possesso del progetto esecutivo dei lavori di completamento per la messa in sicurezza del porto di Scoglitti, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro”.

L’assessore sottolinea come la documentazione trasmessa smentisca alcune ricostruzioni circolate negli ultimi tempi: “Non è vero che mancasse un progetto esecutivo. Gli atti dimostrano esattamente il contrario. La Regione era già in possesso della progettazione necessaria per intervenire sul porto e per avviare il percorso finalizzato alla sua messa in sicurezza”.

Nel corso degli anni, aggiunge Nicastro, il Comune ha inoltre continuato a segnalare tutte le emergenze che hanno interessato l’infrastruttura portuale: “Anche dopo i danni provocati dagli eventi meteorologici e dai fenomeni che hanno aggravato l’insabbiamento del porto, il sindaco Francesco Aiello ha inviato una richiesta di intervento urgente agli enti competenti. In quella circostanza è stata trasmessa una dettagliata scheda tecnica contenente la ricognizione dei danni e delle problematiche riscontrate. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità e competenze”.

Da qui l’invito alle forze di opposizione a privilegiare la collaborazione istituzionale: “Piuttosto che presentare interrogazioni prive di contenuti e alimentare polemiche, sarebbe più utile lavorare insieme per il bene della comunità. Su temi delicati come il porto di Scoglitti servono responsabilità e spirito costruttivo. Purtroppo, continuiamo ad assistere a tentativi di alimentare uno scontro politico contro il sindaco Aiello e questa amministrazione, ma i documenti parlano chiaro e dimostrano il lavoro svolto”.

Infine, l’appello al Governo regionale affinché si assumano le decisioni necessarie per dare risposte al comparto della pesca e alla borgata marinara: “Il Comune ha trasmesso tutte le richieste, le segnalazioni e la documentazione necessaria. Adesso spetta alla Regione dare risposte concrete. Quando si governa bisogna assumersi le proprie responsabilità. L’obiettivo comune deve essere quello di aiutare Scoglitti, sostenere i pescatori e garantire finalmente la messa in sicurezza del porto. Le carte dimostrano che la nostra amministrazione ha fatto la propria parte con puntualità e trasparenza. È il momento di passare dalle polemiche ai fatti”.

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