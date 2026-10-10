Scicli, furto con spaccata al Villaggio Jungi: colpiscono il retro di un negozio di scarpe per poche decine di euro

SCICLI, 10 Ottobre 2026 – Un amaro risveglio per i titolari di un negozio di calzature di viale Primo Maggio, nel quartiere Villaggio Jungi a Scicli. Nella notte, malviventi fino a questo momento ignoti hanno messo a segno un furto con spaccata, provocando ingenti danni alla struttura a fronte di un bottino decisamente irrisorio.

Per penetrare all’interno dell’attività commerciale, i malviventi si sono diretti sul retro dell’edificio, dal lato di via dei Lillà. Utilizzando una grossa pietra, hanno scagliato un violento colpo contro l’infisso, riuscendo a infrangere la vetrata. Creatosi il varco, i ladri si sono introdotti nei locali e si sono scagliati direttamente verso la cassa.

Il colpo ha fruttato ben poco ai criminali: all’interno del registratore di cassa erano presenti soltanto poche decine di euro in contanti. Di gran lunga più pesante è invece il bilancio dei danni materiali causati agli infissi e alla struttura durante l’effrazione.

Un episodio particolarmente amaro per i commercianti: la gestione del negozio era infatti cambiata da pochissimo tempo e i nuovi titolari si sono trovati a dover fare i conti con questo atto vandalico a sole poche settimane dall’avvio della loro attività.

Scoperto il furto, i proprietari hanno prontamente allertato le forze dell’ordine e sporto denuncia ai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili della spaccata.

IMMAGINE GENERATA CON AI

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