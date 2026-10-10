Modica in festa per la signora Emilia Vicari: traguardo speciale dei 100 anni vissuti con energia e simpatia

MODICA, 10 Ottobre 2026 – Raggiungere e superare un secolo di vita è un traguardo straordinario, ma farlo con la vitalità, l’energia e il sorriso della signora Emilia Vicari rende la ricorrenza ancora più speciale e memorabile.

Nella giornata di ieri, la signora Emilia, storica commerciante di Corso Umberto a Modica, ha festeggiato i suoi primi 100 anni, circondata dall’affetto sincero dei suoi cari, degli amici e di quanti le vogliono bene. Una giornata di profonda gioia ed emozione, durante la quale la centenaria ha saputo incantare tutti i presenti.

Non si è trattato solo di spegnere cento candeline, ma di ripercorrere le tappe di una vita ricca e intensa. Con straordinaria lucidità e un pizzico di ironia, la signora Emilia ha voluto condividere con i festeggiati alcuni dei momenti più significativi del suo lungo cammino: ricordi, aneddoti e passaggi di un’esistenza “eccellente”, impregnata di quei valori autentici e di quell’umanità che da sempre la contraddistinguono.

A rendere l’atmosfera ancora più partecipe è stata la grande simpatia della festeggiata, capace di regalare sorrisi e calore a chiunque le stesse accanto. L’intera comunità, rappresentata dal sindaco, Maria Monisteri (che ha consegnato alla festeggiata una targa ricordo) e i familiari si stringono attorno alla signora Emilia Vicari per questo eccezionale genetliaco, augurandole di continuare a custodire sempre questa straordinaria forza d’animo.

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