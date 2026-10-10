  • 12 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Ottobre 2026 -
Attualità | Modica | Slider

Modica in festa per la signora Emilia Vicari: traguardo speciale dei 100 anni vissuti con energia e simpatia

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Ottobre 2026 – Raggiungere e superare un secolo di vita è un traguardo straordinario, ma farlo con la vitalità, l’energia e il sorriso della signora Emilia Vicari rende la ricorrenza ancora più speciale e memorabile.

Nella giornata di ieri, la signora Emilia, storica commerciante di Corso Umberto a Modica, ha festeggiato i suoi primi 100 anni, circondata dall’affetto sincero dei suoi cari, degli amici e di quanti le vogliono bene. Una giornata di profonda gioia ed emozione, durante la quale la centenaria ha saputo incantare tutti i presenti.

Non si è trattato solo di spegnere cento candeline, ma di ripercorrere le tappe di una vita ricca e intensa. Con straordinaria lucidità e un pizzico di ironia, la signora Emilia ha voluto condividere con i festeggiati alcuni dei momenti più significativi del suo lungo cammino: ricordi, aneddoti e passaggi di un’esistenza “eccellente”, impregnata di quei valori autentici e di quell’umanità che da sempre la contraddistinguono.

A rendere l’atmosfera ancora più partecipe è stata la grande simpatia della festeggiata, capace di regalare sorrisi e calore a chiunque le stesse accanto. L’intera comunità, rappresentata dal sindaco, Maria Monisteri (che ha consegnato alla festeggiata una targa ricordo) e i familiari si stringono attorno alla signora Emilia Vicari per questo eccezionale genetliaco, augurandole di continuare a custodire sempre questa straordinaria forza d’animo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica in festa per la signora Emilia Vicari: traguardo speciale dei 100 anni vissuti con energia e simpatia”

  1. giovanna

    Conosco i due figli della signora Emilia auguri a lei grz a Dio ce arrivata ci auguro ancora di poter andare avanti cn l età

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube