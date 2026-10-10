Modica Calcio, esame di maturità in Calabria: insidiosa trasferta sul campo del Praia Tortora

MODICA, 10 Ottobre 2026 – Per il Modica Calcio è tempo dell’esame di maturità lontano dalle mura amiche. I rossoblù di mister Filippo Raciti si preparano ad affrontare una delle trasferte più impegnative e delicate dell’intera stagione, attesi dalla sfida in terra calabrese contro il Praia Tortora. L’obiettivo è chiaro: dare continuità al momento positivo e trovare finalmente il primo acuto esterno del campionato.

L’ambiente rossoblù si presenta all’appuntamento con il vento in poppa. Il nettissimo 4-0 inflitto all’Avola in Coppa Italia ha regalato ulteriore entusiasmo e consapevolezza ai ragazzi di Raciti, arrivati al secondo successo consecutivo tra coppa e campionato. Una striscia positiva che il Modica punta a prolungare per scalare posizioni in classifica e consolidare le proprie ambizioni.

Il compito, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che agevole. Il Praia Tortora viaggia a quota 9 punti dopo le prime sei giornate ed è riuscito a fare della propria casa un autentico fortino: sul terreno amico la formazione calabrese è infatti ancora imbattuta, con un bilancio di una vittoria e due pareggi.

A complicare la sfida ci si mette anche il fattore logistico. Quella di Praia a Mare è la trasferta più lunga del campionato per il Modica: un viaggio lungo e impegnativo che ha richiesto una pianificazione minuziosa per gestire al meglio le energie fisiche e mentali della squadra.

Finora il Modica non è ancora riuscito a conquistare l’intera posta in palio lontano dal “Pietro Scollo”. Rompere questo tabù diventa un passaggio fondamentale per la stagione. Contro un avversario solido e determinato a sfruttare il fattore campo, serviranno massima concentrazione, spirito di sacrificio e la stessa cattiveria agonistica mostrata nelle ultime uscite.

📋 I CONVOCATI DI MISTER RACITI

Portieri: Romano, Sanchez.

Difensori: Hulidov, Kljajic, Callegari, Sangare, Milazzo.

Centrocampisti: Garufi, Incatasciato, Aprile, Asero, Iabichino, Misseri, Castillo, Giardina, Ferchichi, Cappello, Fedele.

Attaccanti: Pierce, Maiorana, Reinero.

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