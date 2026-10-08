Vittoria. Dopo l’episodio alla Matteotti, al via le verifiche sulle coperture delle scuole comunali

Vittoria, 08 ottobre 2026 – Dopo il fenomeno di sfondellamento verificatosi nei giorni scorsi in un’aula della scuola media G. Matteotti, il Sindaco. Francesco Aiello ha disposto l’avvio di una campagna di verifiche sulle coperture e sui tetti di tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Vittoria.

Gli uffici tecnici comunali sono stati immediatamente allertati e predisporranno un programma di sopralluoghi che interesserà progressivamente gli istituti cittadini, con l’obiettivo di verificare lo stato delle coperture e individuare preventivamente eventuali criticità che possano richiedere interventi di manutenzione o di messa in sicurezza.

I controlli prenderanno il via domani e interesseranno, in questa prima fase, la scuola “A.Fuschi” e il primo piano dell’Istituto Comprensivo “Pappalardo” per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche in condizioni di sicurezza e senza la presenza degli alunni. Le attività didattiche riprenderanno al termine degli accertamenti, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione e dalla dirigenza scolastica.

“Abbiamo deciso di non limitarci alle verifiche già avviate alla scuola Matteotti – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino – ma di estendere i controlli a tutte le scuole di competenza comunale. È una scelta dettata dalla massima prudenza e dalla volontà di avere un quadro complessivo delle condizioni delle coperture degli edifici scolastici. La sicurezza dei bambini, dei ragazzi, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico viene prima di ogni altra esigenza. Per questo abbiamo ritenuto opportuno programmare una verifica sistematica, procedendo istituto per istituto”.

“Quello che è accaduto alla Matteotti – afferma il Sindaco Francesco Aiello – ci impone di mantenere alta l’attenzione. Non vogliamo aspettare che si manifestino eventuali problemi: abbiamo scelto di intervenire in via preventiva, disponendo controlli sulle coperture e sui tetti di tutte le scuole comunali. Gli uffici sono già al lavoro e da domani inizieranno i sopralluoghi”. “La chiusura temporanea della scuola Fuschi e del primo piano del Pappalardo – aggiunge il Sindaco – è una misura esclusivamente precauzionale e necessaria per consentire ai tecnici di operare nelle migliori condizioni. Quando si parla di sicurezza dei nostri bambini non intendiamo correre alcun rischio. Preferiamo una giornata di verifica in più piuttosto che lasciare senza risposta qualsiasi possibile elemento di criticità. Al termine dei controlli avremo un quadro più preciso delle condizioni degli edifici e potremo programmare, laddove necessario, gli interventi conseguenti”.

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