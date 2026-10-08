Ragusa. Il Consiglio Provinciale approva la quinta variazione al bilancio di previsione 2026/2028

Ragusa, 08 ottobre 2026 – Il Consiglio provinciale ha approvato (10 favorevoli, 3 astenuti) la quinta variazione al bilancio di previsione 2026/2028. L’atto muove circa 560 mila euro. Di questi, circa 400 mila euro destinati a garantire la copertura degli oneri derivanti dall’adeguamento dei compensi del personale a seguito della sottoscrizione definitiva del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Le restanti risorse riguardano la riallocazione e l’assegnazione dei fondi destinati alle manifestazioni di interesse turistico, sportivo e culturale.

Nel corso dei lavori, approvato all’unanimità lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria. Un atto tecnico, in linea con i principi del TUEL, che riguarda la gestione del servizio per il periodo 2027-2029, con particolare attenzione alla gestione delle entrate ed al fronte dei pagamenti. Sempre all’unanimità è passato lo schema di convenzione per la costituzione della sede di segreteria convenzionata tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Alcamo.

Infine, l’Aula ha pienamente condiviso l’atto di indirizzo presentato dai consiglieri Alessio Ruffino, Irene Tidona e Giovanni D’Aquila avente ad oggetto l’intitolazione della sala commissioni del Palazzo della Provincia al maestro Pietro Floridia. “Un grandissimo direttore d’orchestra che ha dato lustro con la propria attività alla provincia iblea”, ha evidenziato la Presidente Schembari.

Salva