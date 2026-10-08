Calcio, Serie D, Ragusa-Nissa vietata ai tifosi ospiti

RAGUSA/CALTANISSETTA, 08 Ottobre 2026 – La Prefettura di Ragusa ha disposto il: «divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nella provincia di Caltanissetta» in occasione della partita di calcio di Serie D tra Ragusa e Nissa in programma domenica prossima.

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