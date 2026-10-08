“Settimane Blu” approda a Modica: il 10 e 11 ottobre due giorni dedicati al mare in Piazza Matteotti

Modica, 08 ottobre 2026 – Dopo Ispica, Pozzallo, Avola e Pachino, la rassegna itinerante “Settimane Blu”, promossa dal GAC dei Due Mari e dedicata alle identità della pesca e del mare che caratterizzano il territorio costiero tra Siracusa e Ragusa, arriva a Modica per la sua quinta tappa. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 Piazza Giacomo Matteotti ospiterà un’area espositiva interamente dedicata al mare, con ingresso libero, aperta sabato dalle ore 18:00 alle ore 23:30 e domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:30.

Due giorni per scoprire il mare in tutte le sue sfaccettature, dalla biodiversità alla pesca, dalla cultura marinara al turismo sostenibile: tra momenti divulgativi, laboratori per i più piccoli, esperienze immersive in realtà virtuale, mostre, incontri, degustazioni e cortometraggi a tema, il pubblico troverà un programma per tutte le età.

“Settimane blu per noi rappresenta un altro momento che attesta la convinzione di questa amministrazione di puntare sull’ambiente e sulla conoscenza e diffusione delle buone pratiche per un suo vero rispetto – sono le dichiarazioni del sindaco Maria Monisteri -. Siamo fermamente convinti appunto, che far conoscere l’ambiente e il mare, la sua biodiversità, le risorse della pesca e della cultura marinara e, non da ultimo, il turismo sostenibile, siano elementi imprescindibili da quella seria politica di rispetto dell’ecosistema che ci siamo imposti e che vediamo come stella polare del nostro percorso. Ecco perché saremo in prima linea in questa due giorni dedicati al mare e lo saremo credendo che Settimane Blu sia davvero una rassegna dedicata all’identità del mare e della pesca, al di là di ciò che recita il suo claim. La firma in calce che abbiamo voluto mettere ad un evento che richiama le massime istituzioni europee, nazionali e regionali -assieme al GAC dei Due Mari – si fonda sul convincimento che attraverso queste idee e queste lodevoli intraprese riusciamo davvero a diffondere la cultura del mare perché sia realmente Cultura e sia efficace come eredità del domani”.

“Come assessorato all’Ecologia e alle Politiche ambientali, stiamo profondendo ogni tipo di energia utile perché la due giorni dedicata al mare che sarà a Modica in questo fine settimana, sia davvero utile e profondamente significativa – ha aggiunto Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica -. Perché lasci un’eredità di sensibilizzazione che non si disperda facilmente. Perché gli elementi conoscitivi che profonderà siano duraturi. Abbiamo sposato sin dal mio insediamento, l’idea che le politiche ambientali e il rispetto del mare siano fondamentali per il benessere di una società. E per queste ci spendiamo quotidianamente. La conferma della Bandiera Blu ne è testimonianza tangibile. Per far crescere la cultura del mare, c’è bisogno di una diffusione sempre più capillare di sensibilizzazione e conoscenza. E le tante iniziative contenute in questa due giorni dedicata ad ogni età e ad ogni sensibilità, sono foriere proprio di un accrescimento di conoscenza e di senso del rispetto. Divulgare questa cultura, è un compito che, come istituzione, sposiamo in pieno e senza alcun tipo di dubbio”.

L’apertura di sabato 10 ottobre è fissata alle ore 18:00, con i saluti istituzionali del sindaco di Modica. Il pubblico potrà quindi entrare nella Stanza del Mare, un percorso visivo ed immersivo alla scoperta della fauna marina mediterranea in compagnia di una biologa marina, e vivere le esperienze subacquee in realtà virtuale a 360° nei fondali delle Aree Marine Protette di Ustica e Capo Milazzo. Per i più piccoli ci saranno giochi interattivi, laboratori e postazioni multimediali per conoscere le specie marine e il valore della tutela dell’ambiente marino-costiero. Dalle ore 19:00 il laboratorio di Astronomia nautica con planetario immersivo, un viaggio tra le costellazioni a cura del prof. Stefano Sampieri dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino. In programma anche l’incontro sulla tutela ambientale del litorale modicano, a cura dell’Ufficio di Transizione Ecologica del Comune di Modica, e il laboratorio “Tartarughe e tutela degli habitat costieri”, a cura di Salva Caravella, Laura Paderni e Caterina Mirabella del WWF Sicilia Sud Orientale. Accanto alle attività, il percorso degustazione con le conserve ittiche delle aziende Adelfio e Campisi e “Immagini di un territorio”, un racconto per fotografie e filmati dedicato al territorio, alla pesca e all’industria ittico-conserviera locale.

Domenica 11 ottobre l’area espositiva riaprirà alle ore 16:00 con la Stanza del Mare e con un nuovo itinerario in realtà virtuale, questa volta nei fondali dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie, tra i celebri squali grigi dell’isola di Lampione, mentre i bambini potranno continuare a giocare e scoprire con le attività a loro dedicate. Si replica l’incontro sulla tutela ambientale del litorale modicano a cura dell’Ufficio di Transizione Ecologica del Comune di Modica, e spazio a “Corti di mare”, la proiezione di una selezione di cortometraggi tematici a cura del CineClub 262, con la presentazione di Carmen Attardi: “La nave romana di Ustica” di Riccardo Cincillo, “Lampare nella notte” di Andrea Belcastro, “Ospite” di Chiara Rapisarda e “La lezione, il mare” di Federico Iris Osmo Tinelli. La giornata sarà arricchita dallo show cooking dello chef e scrittore Giovanni Fichera, che preparerà una dimostrazione culinaria a base di prodotti della pesca ispirata alla cultura gastronomica del mare e alle tradizioni locali. Anche domenica il pubblico potrà partecipare alla degustazione delle conserve ittiche Adelfio e Campisi e scoprire il racconto per immagini dedicato al territorio.

Dopo Modica, “Settimane Blu” proseguirà il 17 e 18 ottobre al Lido di Noto e si concluderà il 24 e 25 ottobre a Portopalo di Capo Passero, in Via Lucio Tasca.

Per maggiori informazioni e il programma completo di tutte le tappe è possibile consultare il sito www.settimaneblu.it.

La manifestazione è realizzata nell’ambito del PN FEAMPA 2021/2027 – Priorità 3, Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAC Dei Due Mari (Azione 1.B, CUP G55C23000180009).

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