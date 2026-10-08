POZZALLO, 08 Ottobre 2026 – Si sono concluse nel migliore dei modi le ore di forte apprensione vissute a Pozzallo per la scomparsa di Katia Scarso, la cinquantenne della cui assenza non si avevano più notizie dal primo pomeriggio del giorno precedente.
La donna è stata rintracciata e sta bene. Attualmente si trova ricoverata presso l’Ospedale Maggiore di Modica, dove è stata sottoposta ai controlli medici di routine che hanno confermato come le sue condizioni non destino alcuna preoccupazione.
La mobilitazione della community
La notizia del ritrovamento ha portato un grande senso di sollievo nella comunità locale e tra i familiari, che avevano lanciato un appello urgente sui social media e condiviso i dettagli per favorire le ricerche.
Attraverso i canali informativi locali e le pagine social, è stato espresso un enorme ringraziamento a tutti i cittadini che hanno condiviso l’appello, alle persone che hanno inviato segnalazioni tempestive e alle forze dell’ordine e ai soccorritori per il rapido intervento.
Lieto fine a Pozzallo: ritrovata Katia Scarso, sta bene. Ora è in ospedale
POZZALLO, 08 Ottobre 2026 – Si sono concluse nel migliore dei modi le ore di forte apprensione vissute a Pozzallo per la scomparsa di Katia Scarso, la cinquantenne della cui assenza non si avevano più notizie dal primo pomeriggio del giorno precedente.
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