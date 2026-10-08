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Attualità | Modica

Inaugurata a Modica nuova palestra dell’Archimede

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MODICA, 08 Ottobre 2026 – Un nuovo polo per lo sport, la scuola e la socialità. È stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime autorità civili e militari, del dirigente scolastico Rosolino Balistrieri. di una nutrita rappresentanza di studenti, la nuova palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica.

Realizzata grazie ai fondi del PNRR e curata direttamente dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa (l’ex Provincia Regionale), la struttura di Viale Fabrizio rappresenta un investimento di primo piano per il futuro dei giovani e per l’arricchimento del patrimonio impiantistico del territorio.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Maria Monisteri (presente anche la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari) ha voluto rimarcare la forte valenza sociale e inclusiva del nuovo impianto, sottolineando che la palestra non sarà a uso esclusivo della popolazione studentesca: la struttura verrà infatti aperta e messa a disposizione delle associazioni sportive locali, trasformandosi così in un presidio di aggregazione, crescita e promozione dei valori sani dello sport per l’intera comunità. Una giornata vissuta con grande entusiasmo che segna un ulteriore e concreto passo avanti nella riqualificazione e nella valorizzazione delle opere pubbliche cittadine.

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