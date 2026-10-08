La FIPAV compie 80 anni: il Comitato FIPAV Monti Iblei celebra la storia della pallavolo al Castello di Donnafugata

Ragusa, 08 ottobre 2026 – Ottant’anni di pallavolo, di persone, di società e di storie che hanno accompagnato la crescita di intere generazioni. È questo il filo conduttore della giornata che il comitato territoriale FIPAV Monti Iblei (Ragusa-Siracusa) organizza domenica 11 ottobre 2026 al Castello di Donnafugata, in occasione dell’80° anniversario della Federazione Italiana Pallavolo. La FIPAV ha raggiunto il traguardo degli 80 anni lo scorso 31 marzo, data in cui, nel 1946, venne costituita la Federazione. Le celebrazioni nazionali si sono svolte a Bologna, città nella quale la FIPAV mosse i primi passi. Un anniversario che arriva dopo una stagione particolarmente significativa per la pallavolo italiana, segnata nel 2025 dai successi mondiali conquistati dalle Nazionali azzurre. Ma gli ottant’anni della Federazione rappresentano soprattutto l’occasione per guardare a chi, quotidianamente, ha costruito e fatto crescere la pallavolo sui territori. Ed è proprio questo il significato che il Comitato Monti Iblei ha voluto dare alla propria celebrazione.

“Questa giornata vuole essere soprattutto un momento di ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per lo sviluppo della pallavolo nel nostro territorio – spiega il presidente del Comitato territoriale FIPAV Monti Iblei, Gianni Giurdanella –. I grandi risultati della pallavolo italiana nascono dal lavoro delle società sportive, dei dirigenti, dei tecnici e dei tanti volontari che ogni giorno portano avanti l’attività federale. Per questo abbiamo scelto di dedicare questa ricorrenza alle persone che hanno contribuito alla crescita del nostro movimento”.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati alcuni riconoscimento a dirigenti che hanno rappresentato pagine importanti della pallavolo nelle due province.

Per il territorio Ragusano sarà premiato Nuccio Malfitano, protagonista di oltre quarant’anni di attività federale. Dopo essere stato delegato della pallavolo prima del 1972, ha ricoperto l’incarico di presidente fino al 2013, anno in cui Giurdanella gli è subentrato alla guida del Comitato. Un lungo percorso durante il quale la pallavolo ragusana è cresciuta, passando dalle prime esperienze della pallavolo in piazza e nel campo di Villa Margherita fino ad arrivare a ospitare importanti manifestazioni e grandi appuntamenti nazionali. Un riconoscimento sarà assegnato anche a Nicola Garozzo, figura storica e decano della pallavolo siracusana, che ha svolto attività dirigenziale federale e ha maturato anche importanti esperienze sul piano tecnico, collaborando come allenatore con la Nazionale di Anderlini. Per il territorio ragusano sarà premiato Giuseppe Cappello, l’ultimo presidente dell’Aurora Giarratana, società che nel 1983 conquistò la promozione in Serie A1, portando per la prima volta una realtà della provincia ai massimi livelli della pallavolo nazionale. Una pagina significativa della storia sportiva di Giarratana e dell’intero movimento ragusano. Particolare significato avrà, infine, il premio alla memoria dedicato all’avvocato Pino Corso, scomparso alcuni anni fa e ricordato per il suo determinante contributo alla crescita e allo sviluppo della pallavolo nella provincia di Siracusa. La celebrazione non sarà però soltanto un momento dedicato alla memoria. Il Comitato ha voluto infatti coinvolgere anche le nuove generazioni, con un’esibizione di minivolley che si svolgerà davanti al Castello di Donnafugata e vedrà protagoniste le più giovani atlete. Un modo per unire idealmente passato, presente e futuro: dai dirigenti che hanno costruito il movimento alle bambine che oggi si avvicinano alla pallavolo e che rappresentano il futuro delle società del territorio.

“Vogliamo che sia una festa per tutti – aggiunge Giurdanella –. Ricordare chi ci ha preceduto è importante, ma lo è altrettanto guardare avanti e continuare a investire sui giovani e sulle società. La pallavolo del nostro territorio oggi gode di buona salute e i numeri e i risultati lo dimostrano”.

Il Comitato territoriale FIPAV Monti Iblei può contare oggi su una realtà articolata e in crescita, con società impegnate nei diversi campionati nazionali e regionali e un’attività giovanile particolarmente intensa.

Nel territorio ragusano sono diverse le realtà che stanno contribuendo alla crescita del movimento, dalla Volley Modica alla PVT Modica, dall’Ardens Comiso, alle società più giovani come Ragusa Volley, Koira Volley Vittoria, fino alla Green Sport di Modica, quest’anno protagonista nei campionati giovanili e recentemente promossa in Serie C; in evidenza la rinascita di Giarratana, con l’omonima Società “Giarratana Volley” che ha ottenuto la promozione in serie BM. Sul versante siracusano, tra le realtà impegnate nei campionati nazionali figura l’Eurialo Melilli che in serie B2F, non di meno le realtà a livello giovanile, dall’Aurora Siracusa al Volley Club Avola e la Pol. Akrai e poi dal GP Carlentini alla Virtus Floridia e Pallavolo Augusta Società storiche sempre impegnate nel settore giovanile.

Particolarmente significativo è il movimento giovanile: sono circa cento le squadre femminili iscritte ai campionati del Comitato, a fronte di circa venti formazioni maschili.

“È un movimento che continua a crescere – conclude il presidente Giurdanella – e che ha bisogno dell’impegno quotidiano di società, dirigenti, tecnici, atleti, famiglie e volontari. Gli 80 anni della FIPAV sono l’occasione per dire grazie a tutti loro e per rinnovare l’impegno a favore della pallavolo

e dei giovani”.

In conferenza stampa erano presenti anche le istituzioni territoriali: La presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari ed il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. “Il Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Ragusa è sempre molto felice di essere al fianco delle manifestazioni culturali e, in questo caso, sportive – sottolinea la presidente Maria Rita Schembari –. Del resto, la cultura dello sport è uno degli elementi fondamentali nella vita dell’uomo

e soprattutto nella fase di crescita. Mi piace in particolare la Federazione Pallavolo, che prende questi giovanissimi atleti fin dalla più tenera età e li accompagna durante le fasi del loro sviluppo. Meritoriamente sta dando vita a questa festa dello sport per celebrare tanti decenni di attività, molte volte fatta con grande sacrificio nei singoli territori, offrendo l’occasione anche a chi ama questo sport di poterlo praticare con gioia e in sicurezza”.

Anche il Comune di Ragusa ha voluto sottolineare l’importanza dell’anniversario e il ruolo che la pallavolo ricopre nel panorama sportivo cittadino.

“Gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo sono una ricorrenza importante, per lo sport nazionale in generale – afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – e oggi celebrare anche a livello territoriale, nella nostra provincia, questo evento ci sembrava doveroso. Sappiamo quanto la pallavolo rappresenti uno sport foriero di successi a livello nazionale, internazionale e mondiale e quanto sia diffusa anche nel nostro territorio e nella nostra città. A Ragusa c’è un grande fermento anche nel settore della pallavolo: abbiamo nuove palestre pronte a essere utilizzate e, ovviamente, tutto quello che serve per promuovere il Volley.”

L’appuntamento di domenica 11 ottobre al Castello di Donnafugata sarà quindi una celebrazione della storia della FIPAV, ma soprattutto delle persone che, negli anni, hanno trasformato la pallavolo in una realtà sportiva radicata e partecipata nelle province di Ragusa e Siracusa.

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