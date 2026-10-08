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ChocoModica, Confcommercio: “È il momento di assumersi la responsabilità della responsabilità”

"Mettiamo a disposizione l'intero sistema associativo per fare riaprire il dialogo”
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Modica, 08 ottobre 2026 – MODICA – Dopo il rinvio di ChocoModica nelle date originarie, Confcommercio scende in campo per tentare di ricucire lo strappo istituzionale. L’associazione di categoria lancia un appello al senso di responsabilità e offre la propria struttura, a ogni livello, per favorire un percorso di dialogo tra il Comune di Modica e il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp.

A farsi portavoce dell’iniziativa è il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, che invita le parti a superare contrapposizioni e irrigidimenti per verificare se esistano ancora margini per un progetto condiviso.

«ChocoModica è saltata nelle date previste, come avevamo temuto – dichiara Moncada –. Adesso però non è il tempo delle recriminazioni ma della responsabilità. Assumersi la responsabilità significa farsi carico del percorso necessario per arrivare a una soluzione e tenere aperto il confronto quando si irrigidisce». Il timore principale è che la vicenda si trasformi in uno scontro permanente dannoso per l’intero tessuto economico cittadino. «Non si costruisce il futuro mandando a quel paese la controparte, ma attraversando il problema per risolverlo».

Secondo Confcommercio è fondamentale che ogni attore rispetti il proprio perimetro di competenza: il Comune ha la regia istituzionale e deve valutare gli effetti delle decisioni sulla città; il Consorzio di tutela rappresenta una risorsa strategica da proteggere; gli organizzatori apportano competenze di marketing; le associazioni tutelano le imprese. «Ognuno deve svolgere il proprio ruolo senza sovrapposizioni o equivoci – sottolinea Moncada –. Rappresentare significa anche avere il coraggio di spiegare ai propri associati quando una richiesta va rivista nell’interesse comune».

La priorità, ribadisce l’associazione, sono le imprese, i lavoratori e le famiglie che rischiano di pagare il prezzo di una situazione dai toni troppo accesi. Da qui la proposta di un tavolo tecnico e politico concreto: esaminare il progetto, gli impegni, le risorse e i vincoli, definendo con chiarezza ruoli e tempistiche.

Un’iniziativa che vede il pieno sostegno della struttura provinciale. Il presidente di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha confermato la volontà di avviare una mediazione coinvolgendo anche i livelli regionali e nazionali dell’organizzazione. «Crediamo che esistano ancora margini per recuperare il dialogo – afferma Manenti – e lavoreremo affinché questo accada».

Confcommercio si candida dunque a fungere da facilitatore: un passo indietro di tutti per farne due in avanti, con l’obiettivo di salvare il futuro di una delle manifestazioni simbolo del territorio.

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