ChocoModica, Confcommercio: “È il momento di assumersi la responsabilità della responsabilità”

Modica, 08 ottobre 2026 – MODICA – Dopo il rinvio di ChocoModica nelle date originarie, Confcommercio scende in campo per tentare di ricucire lo strappo istituzionale. L’associazione di categoria lancia un appello al senso di responsabilità e offre la propria struttura, a ogni livello, per favorire un percorso di dialogo tra il Comune di Modica e il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp.

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