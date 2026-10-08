Giarratana Volley, ottobre intenso per la nuova avventura in Serie B. “Costruiremo la nostra dimensione con tanta umiltà e molto lavoro”

Giarratana, 08 ottobre 2026 – La promozione in Serie B è ormai alle spalle, ma per l’Asd Giarratana Volley è tempo di guardare avanti. La società iblea è infatti impegnata nella preparazione in vista del prossimo campionato nazionale, con l’obiettivo di trovare la giusta dimensione e affrontare al meglio una categoria nuova e altamente competitiva. Indicazioni incoraggianti sono arrivate già dai primi test stagionali. In particolare, il secondo allenamento congiunto disputato lunedì scorso contro la Next Gen Modica ha evidenziato ulteriori progressi rispetto alla prima uscita, confermando il percorso di crescita intrapreso dal gruppo guidato dallo staff tecnico.

«Sappiamo bene che la B rappresenta una sfida completamente diversa rispetto al passato», sottolinea il presidente Salvatore Pagano. «Stiamo lavorando giorno dopo giorno per costruire la nostra identità in questa categoria. I riscontri avuti nelle prime amichevoli sono positivi, ma siamo consapevoli che ci sarà ancora tanto da fare prima dell’inizio del campionato». Per la compagine rossoblù si preannuncia un mese di ottobre particolarmente intenso, scandito da appuntamenti importanti che serviranno a consolidare la condizione fisica e l’affiatamento del gruppo.

Il primo impegno sarà il 10 ottobre con la partecipazione al 3° Memorial Mimmo e Pippo Russo, manifestazione in programma a Belpasso che rappresenterà un altro significativo banco di prova per la squadra. Successivamente, il calendario prevede una settimana di riposo prima del debutto ufficiale in campionato. Il 24 ottobre, infatti, il pubblico di Giarratana potrà assistere all’esordio stagionale contro il Volley Gibellina, primo appuntamento di una stagione che si annuncia ricca di emozioni.

Il mese si concluderà il 31 ottobre con la trasferta sul campo della Jonica Volley, altro test importante per misurare le ambizioni della matricola ragusana. «L’entusiasmo attorno alla squadra è grande e vogliamo farci trovare pronti», aggiunge il presidente Pagano. «La promozione è stata un traguardo storico che ci rende orgogliosi, ma adesso dobbiamo pensare al presente. Affronteremo ogni partita con umiltà, consapevoli delle difficoltà che ci attendono ma anche delle nostre potenzialità. L’obiettivo è crescere gara dopo gara e rappresentare nel migliore dei modi il nome di Giarratana nel panorama nazionale». L’Asd Giarratana Volley si prepara dunque a vivere una stagione tutta da scoprire.

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