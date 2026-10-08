Modica. Versi di Luce 2026: continua la programmazione tra proiezioni, ospiti, «Capovolgimento» e l’omaggio a Florestano Vancini

Modica, 08 ottobre 2026 – Si intensifica la programmazione della diciottesima edizione del «Versi di Luce» che, dopo i primi due giorni particolarmente partecipati, propone all’Auditorium «P. Floridia» di Modica altri appuntamenti di spessore, alcuni dei quali alla presenza di registi e autori, ospiti del Festival.

Giorno 8 ottobre si inizia alle ore 9.30 con la seconda mattinata dedicata a «Versi di Luce Giovani – Se mi desti t’ascolto», l’iniziativa rivolta agli studenti partecipanti al progetto 2026 «Cinema e Immaggini per la Scuola» con la proiezione dei cortometraggi prodotti dalle scuole di riferimento.

Durante la matinée si terrà lo «Speciale concorso Booktrailer – selezione Versi di Luce libri di poesia», in collaborazione con il Booktrailer Film Festival di Brescia. Sarà l’occasione per visionare alcune delle opere filmiche a contenuto poetico pervenute da diversi istituti scolastici europei (Italia, Polonia, Romania, Spagna, ecc.).

Il programma di giorno 8 continuerà alle ore 17.00 con la proiezione per la Sezione Cortometraggi in concorso di «Kite» di Thanos Psichogios (Grecia, 14’38’’), «The Border» di Carlo Fumo (Italia, 13’54’’), «Manifesto of the Stone upon the Water» di Anna Selivanova e Vladimir Davidia (Ucraina, 14’09’’), «The Day We Because Heroes» di Selini Papageorgiou (Grecia, 15’16’’); per la Sezione Contemporary Vision in concorso di «Il caso di Madre Stella» di Jaemin An (Corea del Sud, 9’47’’).

La programmazione fitta del Festival prevederà alle ore 18.00 per la Sezione Lungometraggi in concorso la visione di «Miregla» di Carmelo Raneri e Giovanni Stella (Italia, 60’) – autori presenti in sala.

Alle ore 19.15 verrà presentato «Capovolgimento» di Nausica Zocco e Giovanni Ragusa, proponendo al pubblico un momento di confronto attraverso un esercizio di riflessione e condivisione sulla tematica.

A seguire, alle ore 20.00 per la Sezione Cortometraggi in concorso verrà proposto «The Border» di Carlo Fumo (Italia, 13’54’’) – autori presenti in sala.

Per la Sezione Contemporary Vision, alle 20.30 è prevista la proiezione di «Quando le foglie del noce diventano gialle» di Mehmet Ali Konar (Turchia, 90’).

Venerdì 9 ottobre alle ore 17.00 all’Auditorium «P. FLoridia» si terrà l’incontro straordinario «Florestano Vancini. Il cinema, la storia, la memoria nel centenario della nascita», un omaggio al regista Florestano Vancini a cura del critico cinematografico Renato Scatà. Sarà presente la figlia del regista, Gloria Vancini.

Alle ore 18.00, nella Sezione Cortometraggi in concorso, verranno proiettati «Ambush» di Yassmina Karajah (Giordania, 20’) e «Marta vuole giocare» di Matteo Quarta (Italia, 18’04’’); nella Sezione Contemporary Vision in concorso «Il colore del sale» di Martina Meche (Croazia-Italia, 11’) – autori presenti in sala – e «A song for my father» di Shona Buschien (Canada, 6’).

La programmazione della terza giornata del Festival continuerà alle ore 19.00 con la proiezione, nella Sezione Videoarte in concorso, di «The new renaissance immortal beauty» di Elawiatr (Italia, 33’’) – autori presenti in sala, «Walking in the plane of disappearance» di Thi Phuong-Tram Nguyen (Canada, 4’35’’), «I was here» di José Crúzio e Martin Gerigk (Portogallo, 5’), «Nursing home», di Chi Kiu So (Hong Kong, 2’24’’),«Portrait of the artist as a posthuman» di Zoran Poposki (Hong Kong, 51’’) e «Old House» di Huang Weipeng Huang (Cina, 5’).

A seguire, per la Sezione Videopoesia in concorso, ci sarà la visione di «The remnant» di Ḉaģla Meknuze Kirant (Turchia, 4’37’’) – autori presenti in sala – e alle ore 20.15 per la Sezione Lungometraggi è prevista la proiezione di «O Atelier Radical de Henrique Silva» di Emilia Simão e Samuel G. Barbosa (Portogallo, 50’).

Il programma di Versi di Luce 2026 conferma il fluire creativo e incessante di un Festival rivoluzionario, unico nel suo genere, libero intellettualmente, dal grande respiro internazionale, un progetto artistico che da ben diciotto anni lavora in maniera propositiva, innovativa e tenace anche per «fare cultura» nel territorio, riuscendo a raggiungere un pubblico di tutte le età e puntando con particolare riguardo alle nuove generazioni.

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