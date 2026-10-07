Regione, Campo: “Schifani e Minardo giocano mentre i siciliani sono allo stremo”

Palermo, 07 ottobre 2026 – “Schifani e Minardo, nel bel mezzo delle variazioni di bilancio, con un budget di 640 milioni sul tavolo, e centinaia di migliaia di siciliani che aspettano aiuti e ristori, e con una imminente finanziaria da 2 miliardi, giocano a misurarsi i muscoli in una lotta interna a Forza Italia. È davvero questo ciò che meritano i siciliani?”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, prendendo atto delle “riflessioni” annunciate dal presidente della Regione, Renato Schifani, che in nottata ha convocato i suoi dopo la richiesta di arresto di Armao e le dichiarazioni del commissario regionale di Forza Italia. “È sotto gli occhi di tutti come Schifani si sia circondato di persone che via via sono state travolte da indagini penali pesantissime e che questo governo ogni giorno ci offra sul piatto non soluzioni ma sempre nuovi scandali – rileva Stefania Campo – pensiamo tuttavia che la tempistica della crisi interna a Forza Italia sia quanto mai paradossale e imbarazzante, visto che si materializza proprio a ridosso di un voto e di un periodo così importante. A questo punto ad essere sfiduciato non dovrebbe essere solo Schifani ma l’intero partito di Forza Italia, da Tajani e Minardo, colpevoli di essere rimasti a guardare mentre la Sicilia affondava nelle inchieste e negli arresti. Ma, dall’altra parte, viene da pensare che forse in Forza Italia qualcuno sia già a conoscenza di un nuovo scandalo, magari ancora più grosso dei precedenti e stia mettendo fin da ora le mani avanti per parare il colpo. Ad ogni modo se Schifani si dovesse dimettere per gesto d’ira nei confronti di un partito che per salvare le apparenze getta a mare il comandante della nave che affonda, avrà comunque finalmente fatto una cosa giusta liberando la Sicilia da questo governo dell’agonia. Un governo di destra che ha superato in peggio persino il periodo più buio di tangentopoli quando chi rubava almeno diceva di farlo per il partito. Adesso gli indagati lo fanno solo per sé stessi. La tangentopoli 2.0, targata Schifani e Forza Italia, è il danno alla Sicilia più grosso mai visto”

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