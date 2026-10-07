Acate, duplice tentativo di furto sventato ai campi fotovoltaici: ladri in fuga grazie alle Guardie Giurate de “La Sicurezza” e ai Carabinieri

ACATE, 07 Ottobre 2026 — Ancora una notte di tensione sul territorio di Acate, presa di mira da bande dedite ai furti di materiale tecnologico e metalli nei parchi fotovoltaici. Nella serata di ieri si sono registrati ben due tentativi di intrusione in altrettanti campi solari della zona, entrambi sventati grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dell’Istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria.

Il primo allarme è scattato intorno alle 20.50 in contrada Dirillo. I malintenzionati sono riusciti a introdursi all’interno del perimetro del campo fotovoltaico dopo aver manomesso e forzato la recinzione metallica. Tuttavia, la rapidità con cui è stata rilevata la violazione ha costretto i ladri a desistere immediatamente, dileguandosi nel buio prima di riuscire a trafugare i pannelli solari o i cavi di rame, prezioso obiettivo di questo tipo di criminalità.

Un copione quasi identico si è ripetuto poco dopo in un secondo impianto della zona. Anche in questa occasione, un ladro è riuscito a violare la recinzione protettiva, ma la reazione immediata del sistema di sicurezza ha sventato il colpo, costringendo il malvivente alla fuga a mani vuote.

Il bilancio positivo delle due operazioni, che non ha registrato alcun ammontare di danni patrimoniali ingenti o sottrazione di materiale, è il frutto di una collaudata e stretta sinergia sul campo. Decisivo è stato l’operato delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, che hanno raggiunto rapidamente i siti segnalati, affiancate dal fondamentale coordinamento tecnologico della centrale operativa dell’I.d.V. che ha gestito il monitoraggio e coordinato gli alert in tempo reale. Sul posto sono inoltre intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi e i controlli necessari perlustrando l’area e dando il via alle indagini per risalire all’identità dei malviventi.

I ripetuti tentativi di incursione confermano la necessità di mantenere alta la guardia nei siti rurali e nelle aree industriali e agricole periferiche, dove i parchi fotovoltaici continuano a rappresentare un obiettivo sensibile per i predoni della notte.

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