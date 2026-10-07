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Chiaramonte Gulfi. Scoperta e sequestrata dai Carabinieri una coltivazione indoor di marijuana in contrada Donnagona

In manette è finito un uomo di 54 anni del posto, accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti
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CHIARAMONTE GULFI, 07 Ottobre 2026 – Scoperta e sequestrata dai Carabinieri una coltivazione indoor di marijuana in contrada Donnagona. In manette è finito un uomo di 54 anni del posto, accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nella più vasta attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. I militari della Stazione di Chiaramonte Gulfi, supportati dal personale specializzato del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono arrivati al cinquantaquattrenne a seguito di una mirata attività informativa.

Durante la perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio sistema allestito per la coltivazione al chiuso. All’interno della struttura sono state rinvenute tre piante di marijuana in piena fase di fioritura, insieme a circa 105 grammi di sostanza stupefacente già essiccata e pronta per essere confezionata e immessa sul mercato.

L’intero quantitativo di droga, le piante e il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati posti sotto sequestro. I campioni saranno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio per stabilire il principio attivo, prima del successivo deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Il cinquantaquattrenne, la cui posizione sarà valutata nel corso del procedimento giudiziario nel rispetto della presunzione d’innocenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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