Ragusa, Progetto “Bici in Comune” questo weekend gli ultimi eventi finanziati dal progetto

Ragusa, 07 ottobre 2026 – Si conclude questo fine settimana il ciclo di eventi dedicati al cicloturismo, all’incentivazione dell’uso della bicicletta, all’educazione stradale per bambini e ragazzi, finanziati da “Bici in Comune – Comuni in Bici, Comunità più smart” promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e ANCI.

La prima iniziativa del weekend è “Pedalando si impara”, si terrà sabato 10 ottobre dalle 10, in Piazza Scalo Trapanese a Marina di Ragusa. Dopo l’ampia partecipazione a “Vigilando in sicurezza” la linea di attività progettuale sull’educazione stradale per i ragazzi delle scuole si conclude con una giornata pensata per i più piccoli, tra bici, gioco e educazione stradale. Attraverso segnali, percorsi e attività dedicate, i bambini potranno prendere confidenza con la bicicletta e imparare, divertendosi.

Domenica 11 mattina, alle 09.00 verrà recuperato, in centro storico, il “Campionato Regionale di Società Strada Giovanissimi” di ciclismo, che per via delle condizioni atmosferiche non si era tenuto all’interno del precedente evento “Due Ruote in Piazza” di settembre. Subito dopo il raduno, lo start della gara, durante la quale si percorreranno diverse vie del centro.

Sempre Domenica 11 ottobre, nell’ambito dei percorsi cicloturistici “su e giù per gli altopiani iblei” si terrà OLE… AMO le Catene: un percorso su due ruote per vivere la campagna iblea e scoprire, tappa dopo tappa, il mondo dell’olio extravergine, con inizio alle ore 8:30 in Piazza Duca degli Abruzzi. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione di una rete di realtà che hanno scelto di sostenere questa giornata tra sport, mobilità sostenibile e cultura del territorio.

“Con questi ultimi appuntamenti – dichiara l’assessore alla Sport, Simone Di Grandi -chiudiamo un percorso che ha visto la nostra comunità, e tanti partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia, riscoprire gli spazi urbani e il territorio attraverso la bicicletta. Abbiamo fatto formazione sulla sicurezza stradale partendo dai più piccoli, incentivato lo sport giovanile su due ruote e promosso il cicloturismo legato alle nostre eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Un ringraziamento doveroso va a Sport e Salute per aver valutato positivamente tutto il nostro progetto ammettendolo a finanziamento, nonché al nostro partner progettuale per gli eventi, Borghi Sportivi APS, e poi la Federciclismo Ragusa, le varie associazioni per l’impeccabile organizzazione (da Team Bikes Ragusa a ASD Nuova Avir, da Scuola di Ciclismo Bike & Co all’ASD Barocca Cycling Ragusa), al Corpo di Polizia Locale del Comune di Ragusa, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale. Questo è esattamente il modello di sport diffuso e sostenibile su cui stiamo lavorando per farti trovare pronti all’appuntamento con Ragusa Città Europea dello Sport 2027.”

Per informazioni sulle attività “Pedalando si impara” e “OLE..AMO le catene” è possibile contattare i numeri 3389030440 | 3396957532 e la mail

teambikesragusa@gmail.com

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