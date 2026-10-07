Arte e periferie: ecco come i Comuni siciliani possono accedere ai fondi regionali per la street art

PALERMO, 07 Ottobre 2026 – Un sostegno concreto ai Comuni siciliani per valorizzare le periferie e rigenerare il tessuto urbano attraverso la street art e il muralismo. È l’obiettivo del nuovo bando lanciato dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, pensato per trasformare aree degradate o extraurbane in veri e propri spazi di attrazione culturale e turistica.

L’iniziativa mette in campo una dotazione finanziaria complessiva di 200 mila euro, attinta dal Fondo di creatività urbana dell’assessorato. Ciascun Comune potrà presentare un progetto e ottenere un contributo massimo di 20 mila euro, risorse utili a coprire le spese per le prestazioni artistiche, l’acquisto dei materiali, il noleggio di ponteggi e piattaforme, oltre agli eventi legati all’inaugurazione dell’opera.

Come sottolineato dall’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, l’obiettivo primario è rendere più attrattivi i centri urbani e i percorsi di visita dell’Isola, incentivando le amministrazioni a investire sulla creatività e sull’identità dei territori.

Per partecipare, le amministrazioni comunali dovranno muoversi con grande rapidità: le istanze andranno infatti presentate nel giro di una sola settimana, a decorrere dal lunedì successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

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