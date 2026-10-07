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Fuga in auto, incidente e coltello in tasca: ventenne denunciato dalla Polizia a Vittoria

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VITTORIA, 07 Ottobre 2026 – A Vittoria, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane di 20 anni al termine di una nottata movimentata, culminata con un incidente stradale.
Tutto è iniziato quando il ragazzo, alla guida della sua auto, ha improvvisamente accelerato alla vista di una volante del Commissariato nel tentativo di evitare un controllo. La fuga è però durata poco: il giovane ha perso il controllo del mezzo, provocando un sinistro stradale fortunatamente senza feriti, che ha permesso agli agenti di raggiungerlo e bloccarlo.
Sottoposto a perquisizione, il ventenne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 15 centimetri e di circa un grammo di sostanza stupefacente. Gli accertamenti con l’etilometro hanno inoltre fatto emergere un tasso alcolemico pari a 1,74 grammi per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla legge.
Il giovane è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi o oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcolica.

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