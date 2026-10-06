Monterosso Almo continuamente senz’acqua e luce. Il Sindaco Pagano convoca tavolo urgente con Iblea Acque ed Enel

Monterosso Almo, 06 ottobre 2026 – Non è più tollerabile la continua mancanza di acqua e luce in paese. A dirlo è il Sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano che con una lettera urgente trasmessa martedì 6 ottobre ha convocato un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza idrica che sta colpendo il paese.

Destinatari della convocazione: il Presidente e i Dirigenti di Iblea Acque e la Direzione competente di Enel. Alla base della decisione, le continue e reiterate interruzioni del servizio di approvvigionamento idrico e luce, con pesanti ripercussioni su tutta la cittadinanza.

Come sottolineato dal primo cittadino, il servizio idrico costituisce un servizio pubblico essenziale che deve essere garantito con continuità, regolarità ed efficienza, ma a Monterosso le interruzioni si susseguono ormai con frequenza preoccupante.

Secondo quanto riscontrato, le cause sarebbero riconducibili a problematiche di natura elettrica che determinano il ripetuto arresto delle pompe di sollevamento delle acque. Il malfunzionamento e il conseguente blocco delle pompe impediscono il regolare riempimento del serbatoio centrale, dal quale dipende l’approvvigionamento dell’intero centro abitato.

Per questo il Sindaco Pagano ha disposto la convocazione urgente di un tavolo tecnico presso la Sala Giunta del Municipio di Monterosso Almo, per giovedì 8 ottobre alle ore 13:00, alla presenza del Sindaco stesso, dei dirigenti e dei tecnici di Iblea Acque e dei rappresentanti di Enel.

L’incontro dovrà essere finalizzato a:

– individuare con precisione le cause che determinano il ripetuto blocco delle pompe;

– verificare le problematiche relative alla fornitura elettrica;

– definire, per ciascun soggetto, gli interventi di propria competenza;

– individuare soluzioni immediate per evitare ulteriori interruzioni;

– programmare gli interventi strutturali necessari per una risoluzione definitiva.

Il Sindaco ha chiesto espressamente che all’incontro partecipino responsabili con adeguata capacità decisionale e personale tecnico competente, in modo da poter assumere già in quella sede determinazioni concrete e tempi certi.

“ La situazione venutasi a creare richiede un intervento immediato, coordinato e risolutivo, non essendo ulteriormente accettabile che la popolazione di Monterosso Almo continui a subire interruzioni di un servizio primario ed essenziale”, scrive il Sindaco Pagano.

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