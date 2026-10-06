Il modicano Terranova nuovo Segretario Generale della FP CGIL Ragusa: eletto quasi all’unanimità

RAGUSA, 06 Ottobre 2026 – L’Assemblea Generale della Funzione Pubblica CGIL di Ragusa ha scelto il suo nuovo guida: Salvatore Terranova è stato eletto Segretario Generale della categoria ottenendo un larghissimo consenso, con 41 voti favorevoli su 42 votanti. Un risultato che testimonia una scelta netta e al tempo stesso una grande responsabilità, focalizzata sulla ferma volontà di rimettere al centro delle priorità il lavoro, i diritti, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e la salvaguardia dei servizi pubblici.

L’elezione arriva in un momento particolarmente delicato e complesso per il settore. Il pubblico impiego, infatti, si trova oggi a fronteggiare fortissime pressioni quotidiane, segnate da croniche carenze di organico, derive di precarietà, ricorso alle esternalizzazioni e crescenti difficoltà nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza. Proprio per questo motivo, il ruolo e l’azione della Funzione Pubblica CGIL assumono una rilevanza ancora più strategica nel tessuto sociale ed economico del territorio ibleo.

La rotta tracciata per il nuovo mandato è chiara: rafforzare gli strumenti della contrattazione, difendere con determinazione il lavoro pubblico e rivendicare standard qualitativi elevati nei servizi per tutti i cittadini, sia all’interno dei luoghi di lavoro che nelle comunità.

All’appena eletto Segretario sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte della Segreteria della CGIL Ragusa, che ha sottolineato come questo incarico rappresenti una nuova ed entusiasmante responsabilità nel segno dell’impegno e della continuità della battaglia sindacale. Al contempo, l’organizzazione ha voluto rivolgere un sentito e pubblico ringraziamento al compagno Nunzio Fernandez per lo straordinario lavoro portato avanti in questi anni, lodando la passione, la dedizione e la determinazione con cui ha guidato la categoria.

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