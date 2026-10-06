Il mondo che ha dimenticato il 7 ottobre…di Rita Faletti

Domani Israele si fermerà ancora una volta davanti a una ferita che non si è mai chiusa. Tre anni dopo il 7 ottobre 2023, il Paese ricorderà le circa 1.200 persone massacrate da Hamas: donne, uomini, bambini, anziani, giovani inseguiti e uccisi al festival Nova, famiglie sterminate nelle proprie case. Ricorderà i 251 rapiti e il dolore di migliaia di famiglie la cui vita, in poche ore, è stata spezzata per sempre. Ci sono tragedie che non hanno bisogno di interpretazioni politiche. Hanno bisogno anzitutto di memoria, rispetto e pietà. Eppure è difficile non provare amarezza davanti a un mondo che, troppo spesso, sembra aver smarrito proprio questa elementare capacità di distinguere la vittima dal carnefice. Israele è stato chiamato a giustificare ogni propria scelta, mentre la ragione stessa della guerra — la necessità di impedire che un massacro come quello del 7 ottobre possa ripetersi — è stata progressivamente relegata ai margini del dibattito. E questo nonostante esponenti di Hamas abbiano dichiarato esplicitamente di voler ripetere un attacco come quello del 7 ottobre fino alla distruzione di Israele. Si può discutere, e si deve discutere, delle modalità con cui Israele conduce una guerra. Si può chiedere conto a un governo delle sue decisioni e pretendere il rispetto del diritto internazionale e la protezione dei civili. Ma c’è una distinzione che non può essere cancellata: condannare gli errori di una guerra non significa negare il diritto di un Paese aggredito a difendersi dal terrorismo. La solidarietà alle vittime non può essere subordinata all’appartenenza politica di chi le piange. Un bambino israeliano ucciso non vale meno perché è israeliano; una famiglia massacrata non diventa meno innocente perché vive in un Paese che una parte del mondo contesta. Se la compassione cambia a seconda della bandiera, non è più compassione: è ideologia. Per questo, nel giorno della memoria, la mia solidarietà va innanzitutto alle famiglie delle vittime, ai sopravvissuti, agli ostaggi e alle loro famiglie, ai soldati e a tutti gli israeliani che dal 7 ottobre vivono con la consapevolezza di essere stati colpiti nel cuore della propria sicurezza. E va a Israele, a cui nessuna democrazia dovrebbe chiedere di accettare come inevitabile la minaccia di un’organizzazione terroristica che proclama di volerla distruggere. Il terrorismo va condannato senza “ma”. Sempre. Non esiste una causa politica che renda legittimo massacrare civili, violentare, rapire, torturare o celebrare l’uccisione di innocenti. E non si può parlare seriamente di terrorismo in Medio Oriente senza parlare dell’Iran, che da anni finanzia, arma, addestra e sostiene una rete di organizzazioni armate ostili a Israele. Il sostegno iraniano a Hamas, Hezbollah e ad altre milizie non è una supposizione politica: è documentato da rapporti ufficiali. Il 7 ottobre non deve diventare una nota a piè di pagina della storia di questa guerra. Deve restare ciò che è stato: un atto di terrorismo di massa che ha spezzato 1.200 vite e cambiato per sempre Israele. Ricordarlo non significa ignorare il dolore palestinese. Significa rifiutare l’idea perversa che per riconoscere una sofferenza sia necessario cancellarne un’altra. Domani, davanti alle fotografie dei morti, sarebbe sufficiente una parola: solidarietà. Solidarietà alle famiglie. Solidarietà alle vittime. Solidarietà a un Paese che ha conosciuto l’orrore. E una condanna senza ambiguità di chi lo ha perpetrato, di chi lo finanzia e di chi, per ideologia, calcolo politico o semplice indifferenza, ha scelto di dimenticarlo.

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