Le scuole siciliane al MACc di Scicli per la mostra di de Chirico

Scicli, 06 ottobre 2026 – Le scuole siciliane si danno convegno a Scicli nell’autunno 2026 per visitare la mostra di Giorgio de Chirico al MACc, Museo d’arte Contemporanea del Carmine, visibile fino al prossimo 1 novembre.

“Giorgio de Chirico Il sole della Metafisica”, allestita da Sikarte con il sostegno della giunta presieduta da Mario Marino e la supervisione scientifica del professore Lorenzo Canova della Fondazione de Chirico, a 23 anni dall’ultima mostra dedicata all’artista nell’Isola, è meta di visita delle scuole di ogni ordine e grado. Da Gela a Giarre diversi gli istituti della Sicilia orientale che hanno scelto di fare un viaggio di istruzione a Scicli per vedere le 50 opere uniche esposte al Museo di Scicli, nel cui chiostro campeggia la grande installazione “Non Uccidere” di Mario Botta ed Emilio Isgrò, di proprietà del MAXXI di Roma e inaugurata a suo tempo nella Capitale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ieri è stata la volta dell’Istituto Superiore Elio Vittorini Scicli, classi primarie e secondarie di primo grado, grazie alla scelta della Dirigente Marisa Cannata e della responsabile uscite didattiche Anna Occhipinti. Della didattica per le scuole si sta occupando la cooperativa sociale Agire con un progetto di modulazione delle informazioni in ragione dell’età dei giovani visitatori.

Ma la mostra miete l’interesse anche oltre il pubblico delle scuole che si concentra durante la settimana.

Nei fine settimana sono infatti centinaia i visitatori della mostra, italiani e tantissimi stranieri.

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