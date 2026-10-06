Lucio Catania è il nuovo segretario generale del Comune di Modica

MODICA, 06 Ottobre 2026 – Passaggio di testimone nel segno della continuità geografica ai vertici amministrativi del Comune di Modica. Il nuovo segretario generale dell’ente è Lucio Catania, dirigente di 64 anni originario del Messinese.

Catania raccoglie il testimone di Silvana Puglisi, con la quale il rapporto con l’amministrazione comunale si è interrotto senza idillio.

Chi è il nuovo segretario generale

Nato a Mistretta (in provincia di Messina) il 13 settembre 1964, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (fascia professionale A) e laureato in Economia e Commercio all’Università di Palermo, Lucio Catania vanta un curriculum di altissimo profilo nel panorama degli enti locali siciliani.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di prestigio in numerosi comuni dell’isola ed è riconosciuto come un esperto di finanza locale, tributi e gestione amministrativa complessa. Tra i vari incarichi di rilievo, si segnala anche la presidenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per la gestione del dissesto finanziario nel comune di Taormina.

Con la nomina a segretario titolare, Catania assume un ruolo chiave di coordinamento giuridico-amministrativo, supporto agli organi politici e direzione della macchina burocratica di Palazzo San Domenico, portando in dote a Modica un solido bagaglio di competenze ed esperienze maturate nella gestione della pubblica amministrazione.

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