Pozzallo. Il Direttore dell’Asp iblea Drago in visita a Palazzo di Città

Pozzallo, 06 ottobre 2026 – Visita a Palazzo la Pira del Direttore Generale dell’Asp Ragusa Giuseppe Drago accompagnato dal Direttore Amministrativo Massimo Cicero. Durante l’incontro, il Sindaco ha illustrato le problematiche sanitarie cittadine alla massima Autorità Sanitaria Provinciale.

 PTE: la presenza di un solo medico crea grandi problemi nella copertura dei turni diurni e notturni del personale sanitario;

 Casa della Comunità di via Orione: la mancanza di personale medico di continuità assistenziale, in una città di quasi 20.000 abitanti nelle ore diurne,

non è più tollerabile;

 Guardia Medica: la scopertura di alcuni turni di guardia medica avvenuta nel passato ha rappresentato per Pozzallo una grande criticità.

Il Direttore Drago ha rassicurato il Sindaco che cercherà di adoperarsi in tutti modi per garantire una maggiore copertura dei turni del PTE con personale sanitario. Per quanto riguarda la copertura dei turni diurni, con personale medico, nella Casa di Comunità di via Orione, questa sarà garantita entro la fine dell’anno dai medici di base con la costituzione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e anche con medici neolaureati. Per quanto riguarda la guardia medica notturna e festiva, il Direttore si è impegnato ad impedire nel futuro la scopertura dei turni. Subito dopo la visita, è stato eseguito anche un sopralluogo nel costruendo PTA (Presidio Territoriale di Assistenza) di viale Australia, i cui lavori procedono bene e potrebbero essere già conclusi entro la primavera o al massimo entro l’estate del prossimo anno.

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