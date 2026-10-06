Comiso. Disservizi trasporto studenti pendolari, il Comune scrive al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture

Comiso, 06 ottobre 2026 – L’amministrazione comunale di Comiso scrive al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture per il protrarsi dei disservizi del trasporto degli studenti pendolari di Comiso. A comunicarlo, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino.

“Dopo le iniziali rassicurazioni di alcune ditte di trasporto degli studenti pendolari, con le quali si spiegava che i disservizi erano temporanei e sarebbero stati risolti in breve tempo, abbiamo continuato a ricevere segnalazioni di studenti e genitori sul reiterarsi di tali disservizi quali l’incompatibilità degli orari con l’ingresso a scuola ma, addirittuta, sulla soppressione di alcune corse che sta arrecando non pochi disagi agli alunni che si recano quotidianamente presso istituti superiori extraterritoriali – spiega l’assessore Cubisino-. Abbiamo rappresentato tali problematiche alla ditta di trasporto e al dipartimento regionale delle infrastrutture chiedendo interventi urgenti e soluzioni tempestive, focalizzando con forza le criticità del trasporto scolastico, anche perchè – ancora Giusi Cubisino- il diritto allo studio è fondamentale dunque, come amministrazione abbiamo il dovere di garantirlo concretamente e non possiamo permetterci di non porre la giusta e dovuta attenzione al problema”.

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