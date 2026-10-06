Vittoria: cede parte del soffitto in una classe della scuola “Pappalardo”, due studenti feriti lievemente

VITTORIA, 06 Ottobre 2026 – Momenti di grande apprensione stamattina, intorno alle 12, all’interno dell’istituto scolastico “Pappalardo” di Vittoria, situato in via Primo Maggio.

Una porzione del tetto/soffitto della classe 3ª E ha ceduto, crollando improvvisamente mentre gli studenti si trovavano all’interno dell’aula.

Nel bilancio dell’accaduto, fortunatamente le conseguenze sono apparse meno gravi del previsto: due alunni sono rimasti feriti lievemente alla testa a causa della caduta dei calcinacci. Sul posto sono tempestivamente intervenute due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai ragazzi coinvolti.

Immediato l’intervento sul luogo della squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria insieme ai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, giunti per effettuare i rilievi strutturali di sicurezza.

Dopo le verifiche del caso, la classe 3ª E è stata formalmente dichiarata inagibile e sgomberata per consentire ulteriori accertamenti tecnici sull’intera porzione di edificio interessata dal cedimento.

foto Franco Assenza

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