Caro-gasolio, la marineria di Scoglitti in Piazza a Palermo

Scoglitti(Vittoria), 06 ottobre 2026 – La marineria di Scoglitti torna a far sentire la propria voce di fronte all’aumento del prezzo del gasolio, che sta incidendo pesantemente sui costi di esercizio delle imbarcazioni e rendendo sempre più difficile la sostenibilità economica dell’attività di pesca.

Per domani mattina è stata organizzata a Palermo una grande manifestazione alla quale prenderanno parte anche i pescatori di Scoglitti. La delegazione della marineria scoglittiese sarà accompagnata dall’assessore comunale con delega al Decentramento, Salvatore Avola, che sarà presente per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale agli operatori del comparto.

“La situazione che stanno vivendo i nostri pescatori non può essere sottovalutata – dichiara l’assessore Salvatore Avola –. Il caro-gasolio sta mettendo a dura prova un’attività che già affronta quotidianamente enormi difficoltà. Essere accanto ai pescatori di Scoglitti a Palermo significa portare la loro voce nelle sedi istituzionali e chiedere attenzione concreta per un comparto che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra comunità. La pesca non è soltanto un’attività economica: è lavoro, tradizione e patrimonio di intere famiglie. Dobbiamo fare tutto il possibile perché questa tradizione possa continuare”.

Sulla situazione interviene anche il Sindaco Francesco Aiello, che richiama i pericoli di una progressiva riduzione della flotta peschereccia di Scoglitti.

“Un tempo la marineria scoglittiese poteva contare su una flotta importante e su un numero significativo di pescherecci – afferma il Sindaco Francesco Aiello –. I nostri pescatori hanno dovuto fare i conti nel tempo con l’aumento dei costi, con il caro-gasolio e con un sistema di regole e vincoli che, secondo quanto viene denunciato dagli operatori del settore, ha reso sempre più difficile continuare a svolgere questa attività”.

“Non possiamo consentire che i pescherecci scompaiano progressivamente anche una tradizione secolare, tramandata di generazione in generazione nelle famiglie di pescatori di Scoglitti. Non possiamo assistere passivamente a questo processo. La manifestazione di Palermo rappresenta un momento importante per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali sulle condizioni in cui versa la marineria e sulla necessità di individuare interventi che consentano ai pescatori di continuare a lavorare”.

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