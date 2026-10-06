Vittoria corre al femminile: domenica 11 ottobre la prima edizione internazionale della 5K Run & Walk

Vittoria, 06 ottobre 2026 – È tutto pronto a Vittoria per la prima edizione internazionale femminile de “La 5K di Vittoria Run & Walk”, manifestazione sportiva che domenica 11 ottobre porterà nel centro storico cittadino atlete provenienti da diverse parti del mondo. Una giornata dedicata allo sport al femminile, ma anche all’inclusione e alla partecipazione, attraverso un programma articolato in tre momenti. La prima fase sarà dedicata alle famiglie e ai camminatori, con una passeggiata aperta alla partecipazione di tutti. Seguirà la gara competitiva riservata agli amatori, che quest’anno assume un particolare rilievo sportivo essendo valida come Campionato regionale assoluto e master. A chiudere la manifestazione sarà la gara riservata alle atlete professioniste, che vedrà confrontarsi a Vittoria alcune delle protagoniste del panorama internazionale dell’atletica. Il progetto nasce con una forte attenzione al tema dell’inclusione sociale. Protagonista della manifestazione sarà infatti l’associazione Amici Speciali, che parteciperà alla giornata trasformando lo sport in uno strumento concreto di socialità, condivisione e abbattimento delle barriere. La manifestazione si svolge con il patrocinio oneroso dell’Amministrazione comunale di Vittoria, ed è organizzata dall’associazione Polisportiva Atletica Vittoria del presidente Salvo Greco, per un evento capace di coniugare promozione sportiva, valorizzazione del centro storico e inclusione.

“Vittoria si prepara ad accogliere una manifestazione che mette insieme sport, partecipazione e inclusione – dichiara l’assessore allo Sport Fabio Prelati –. Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro territorio possa ospitare una competizione femminile di livello internazionale e, allo stesso tempo, una giornata aperta alle famiglie, ai camminatori e alle persone con disabilità. Lo sport deve essere innanzitutto un momento di incontro e di partecipazione e questa manifestazione interpreta pienamente questo principio”.

“Portare nel cuore della città una manifestazione sportiva di livello internazionale significa valorizzare Vittoria e, nello stesso tempo, promuovere una cultura dello sport aperta a tutti – afferma il Sindaco Francesco Aiello –. L’obiettivo è fare dello sport uno strumento di partecipazione, inclusione e crescita della comunità. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa”.

Domenica 11 ottobre, dunque, il centro storico di Vittoria si trasformerà in un grande palcoscenico dello sport femminile, con atlete, famiglie, amatori, professioniste e associazioni insieme per una giornata all’insegna della corsa, del benessere e dell’inclusione. L’appuntamenmto è in piazza del Popolo alle ore 9 con lo “Start”.

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