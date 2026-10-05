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Economia

Codacons: guerra e rincari pesano sulle famiglie, cala il potere d’acquisto

I dati rischiano di peggiorare nel prossimo semestre
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Tempo di lettura: 2 minuti

I dati Istat relativi a redditi, consumi e risparmio delle famiglie nel II trimestre del 2026 delineano, per il Codacons, un quadro di crescente difficoltà per i bilanci familiari, già messi sotto pressione dagli effetti economici della guerra in Medio Oriente e dai rincari registrati negli ultimi mesi.

Il report dell’Istat attesta una sensibile perdita del potere d’acquisto delle famiglie, che cala dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% su base annua, nonostante il reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici sia cresciuto dello 0,4% su base trimestrale e del 2,5% su base annuale.

L’associazione evidenzia inoltre come, nello stesso periodo, la spesa per consumi finali sia aumentata dell’1,7% rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita del reddito disponibile limitata allo 0,4%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è così scesa al 6,7%, diminuendo di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

Per il Codacons, la distanza tra l’andamento dei consumi e quello dei redditi rappresenta un segnale da non sottovalutare. I rincari che hanno interessato prezzi e tariffe, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni, stanno infatti mettendo sotto pressione la capacità di spesa delle famiglie.

“Occorre evitare che le nuove tensioni sui mercati internazionali si traducano in ulteriori aumenti a carico dei cittadini – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons – perché un nuovo incremento dei prezzi di carburanti, energia e beni di largo consumo rischierebbe di comprimere ulteriormente i bilanci delle famiglie.”

Il Codacons osserva infine che questi dati fotografano soltanto il primo periodo della crisi. La prosecuzione del conflitto e le tensioni sui mercati energetici potrebbero avere ulteriori conseguenze sulle condizioni economiche delle famiglie e determinare, nel trimestre successivo, un nuovo indebolimento del potere d’acquisto e della capacità di risparmio degli italiani.

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1 commento su “Codacons: guerra e rincari pesano sulle famiglie, cala il potere d’acquisto”

  1. Gino

    Ma dai vero??? Chi ha creato guerre e tensioni? I vostri amici americani.
    Non ci sono soluzioni adesso, avete provocato la Russia? Avete provocato l’Iran? Questi sono i risultati.
    Adesso Stanno affamando Cuba, stanno derubando il petrolio in Venezuela, credono di essere i padroni del mondo.
    Le recite fatele a Trump, fatele agli attori da circo che stanno al pappamento, con i cittadini non attacca più.
    I cittadini sono solo vittime di ciarlatani.
    Bruxelles e Trump vi hanno presentato il conto.

    2

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