Caltanissetta, si è insediato il nuovo dirigente della Squadra Mobile, Marco Alletto

Caltanissetta, 05 Ottobre 2026 – Stamattina il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra, nel corso di una conferenza, ha presentato alla stampa il nuovo dirigente della Squadra Mobile, Vice Questore della Polizia di Stato Marco Alletto. Alletto sostituisce Rosario Scalisi, promosso alla qualifica di Primo Dirigente e trasferito alla Questura di Perugia, dove ricoprirà l’incarico di dirigente della Squadra Mobile, dopo due anni e mezzo di permanenza a Caltanissetta.

Alla conferenza stampa, svolta nella sala Emanuela Loi della Questura, hanno partecipato anche il portavoce del Questore, Commissario Salvatore Falzone e il funzionario addetto della Squadra Mobile, Commissario Dario Lo Giudice.

“Il Questore, dopo aver ringraziato il dr. Scalisi per l’attività svolta a Caltanissetta, ha sottolineato l’importanza della Squadra Mobile nissena e le rilevanti sfide che attendono il dr. Alletto sul fronte delle indagini contro la criminalità organizzata e comune, sulla microcriminalità e su quelli che riguardano i c.d. white-collar crime”.

“Sottolineo la mia soddisfazione per l’importante incarico che mi appresto a ricoprire in questa prestigiosa sede – ha detto il dr. Alletto –, lavorerò in continuità con quanto fatto dai miei predecessori. Per me è un’occasione particolarmente gradita essere a Caltanissetta essendo io originario della provincia. Sarò chiamato a dare risposte su molti fronti e sarà mio compito essere in grado di fornire risposte adeguate alla società civile”.

Il Vice Questore Alletto, che fino a ieri ha diretto la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, è nisseno, ha 45 anni, è laureato in giurisprudenza, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, ha conseguito un Master di II livello in scienze per la sicurezza ed è abilitato all’esercizio della professione forense. Ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 2012 con la frequentazione del 103° corso di formazione per funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Roma. Nel 2015 è stato assegnato alla Questura di Agrigento ricoprendo l’incarico di dirigente del Commissariato di P.S. di Licata. Nel 2019 è stato trasferito alla Questura di Messina dove ha diretto le sezioni criminalità extracomunitaria, reati contro la persona e reati contro il patrimonio della Squadra Mobile. Nel 2022 è stato trasferito alla Questura di Catania, dove prima ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto al Commissariato di P.S. “Centrale” e successivamente di funzionario addetto alla sezione antidroga della Squadra Mobile.

Il Commissario Lo Giudice, originario della provincia di trapani, 31 anni, è laureato in giurisprudenza, ha conseguito un Master di II livello in Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza, un Master di II livello in intelligence, ha frequentato diversi corsi di alta formazione sulle nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale e per analisti O.S.INT . e SOC.M.IT . Ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 2019, prestando servizio a Firenze, prima in Questura e successivamente al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e nel 2025 alla Questura di Roma. Dallo scorso mese di giugno è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta.

Caltanissetta, 5 ottobre 2026

Il portavoce

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