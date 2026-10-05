Serie D, Enna Calcio. Allenatore e giocatori salgono “sull’Aventino”

ENNA, 05 Ottobre 2026 – L’Enna Calcio si ferma. Con una decisione sofferta ma inevitabile, l’allenatore Alfredo Cimino e l’intera rosa dei giocatori hanno annunciato la sospensione immediata di ogni attività sportiva, spiegando che sono ormai venute meno le condizioni minime per poter lavorare con la dovuta dignità e serenità.

Nel comunicato diffuso dal tecnico e dalla squadra si sottolinea la volontà di restare estranei alle vicende societarie e alle dinamiche esterne al rettangolo verde, che vedono contrapposte la vecchia e la nuova gestione insieme alle istituzioni. Il gruppo ricorda di aver lottato e dato il massimo nonostante le innumerevoli avversità affrontate negli ultimi quaranta giorni, onorando la maglia in ogni circostanza.

Ora, però, il limite è stato superato e lo stop è diventato un atto obbligato. La speranza, affidata a un appello accorato, è che chi di competenza riesca a trovare una soluzione in tempi brevi, perché la storia e la sopravvivenza dell’Enna non possono essere messe a rischio.

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