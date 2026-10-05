Il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria Mauro Andreozzi ricevuto a Palazzo Iacono



Vittoria, 05 ottobre 2026 – Il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria, capitano Mauro Andreozzi, ha incontrato il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, nel corso di un incontro a Palazzo Iacono, dopo aver assunto il nuovo incarico da poche settimane.

All’incontro erano presenti la presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore, il segretario comunale, la Giunta comunale e il comandante della Polizia municipale. Una presenza istituzionale che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti impegnate nella tutela della sicurezza e della comunità.

Il capitano Andreozzi conosce il territorio ibleo, avendo già comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia dei Carabinieri di Ragusa. Un’esperienza che gli ha permesso di maturare una conoscenza diretta delle dinamiche e delle problematiche del territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla sicurezza urbana e alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale, con particolare attenzione al costante raccordo tra le istituzioni e le forze impegnate sul territorio.

“Rivolgo al capitano Andreozzi il mio più sincero benvenuto a Vittoria e gli auguro buon lavoro per il nuovo importante incarico – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello –. La sua precedente esperienza nel territorio ibleo rappresenta un elemento positivo, perché gli consente di conoscere già realtà e caratteristiche della nostra comunità”. Il sindaco ha quindi rinnovato al nuovo comandante gli auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire e rafforzare il confronto istituzionale con l’Arma dei Carabinieri e con tutte le forze impegnate quotidianamente sul territorio.

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