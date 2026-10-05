Vittoria. Presentato il nuovo Segretario comunale Antonio Russo

Vittoria, 05 ottobre 2026 – È stato presentato questa mattina a Palazzo Iacono dal Sindaco, il nuovo Segretario comunale del Comune di Vittoria, Antonio Russo, che ha assunto il nuovo incarico portando con sé un percorso professionale maturato in diversi ambiti del settore pubblico e in numerose realtà territoriali italiane.

Laureato in Giurisprudenza, Russo ha esercitato la professione di avvocato prima di intraprendere il percorso professionale al servizio degli Enti pubblici. Nel corso di circa dieci anni ha maturato una significativa esperienza amministrativa, svolgendo incarichi in diverse regioni italiane: Lombardia, Lazio, Campania e Liguria, prima di approdare in Sicilia.

Un percorso che gli ha consentito di conoscere da vicino amministrazioni, territori e realtà istituzionali differenti, confrontandosi con problematiche e modelli organizzativi diversi e costruendo una professionalità trasversale nel campo della pubblica amministrazione.

Nel suo curriculum figura anche l’esperienza come funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, incarico che ha contribuito ad arricchire la sua formazione giuridica e amministrativa e la conoscenza delle dinamiche legate al mondo del lavoro e alla tutela della legalità.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Francesco Aiello ha rivolto al nuovo Segretario comunale un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza della collaborazione tra gli organi politici e la struttura amministrativa per garantire efficacia, trasparenza e continuità all’azione del Comune.

“Diamo il benvenuto al dottor Russo – ha affermato il Sindaco – con l’auspicio che la sua esperienza maturata in diverse amministrazioni e in territori differenti possa rappresentare un ulteriore contributo al lavoro del nostro Comune. Il rapporto tra Amministrazione e struttura burocratica deve fondarsi su collaborazione, rispetto dei ruoli e condivisione dell’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti alla comunità”.

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