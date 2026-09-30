  • 30 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Settembre 2026 -
Modica | News in primo piano | Politica regionale

«Un circo mediatico per il circolo vizioso degli emendamenti civetta»: la replica durissima dell’on. Abbate agli attacchi sulle risorse bocciate all’Ars

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 30 Settembre 2026 – Dopo le dichiarazioni a caldo che ci ha rilasciato circa un’ora fa l’on. Ignazio Abbate, non si fa attendere  la controreplica più approfondita sul fronte politico regionale in merito alla polemica divampata attorno ai presunti finanziamenti mancati e agli emendamenti bocciati all’Assemblea Regionale Siciliana, denunciati dal collega Nello Dipasquale del Pd. Attraverso una nota dai toni sferzanti, Abbate interviene duramente per denunciare quella che definisce una vera e propria messinscena mediatica.

Nel mirino della replica finiscono i provvedimenti presentati dall’opposizione, definiti senza mezzi termini “emendamenti-civetta”: «Puntuali come la lotteria di capodanno e il festival di Sanremo, ecco che arrivano gli emendamenti di un deputato regionale della nostra provincia impossibili da finanziare ma buoni per fargli recitare sui social e sui giornali la parte della vittima del sistema».

Il parlamentare sottolinea come l’attacco politico ricevuto abbia omesso passaggi cruciali e di assoluta trasparenza procedurale: «Peccato che, tra un post e una lamentela social condite dalla solita caccia al sottoscritto, abbia volutamente omesso due dati fondamentali: il collega ha “dimenticato” di aggiungere che i suoi venti emendamenti sono stati bocciati tutti all’unanimità, cioè significa anche dagli stessi compagni di partito, con il parere contrario del Governo e del Ragioniere Generale. Come mai nessun altro collega di qualsiasi schieramento ha presentato questa tipologia di emendamenti?».

Entrando nel dettaglio tecnico del funzionamento parlamentare a Palazzo dei Normanni, il deputato regionale modicano spiega le ragioni contabili e istituzionali per cui simili richieste non avrebbero potuto superare il vaglio dell’aula: «Il collega onorevole ha “dimenticato” di spiegare come funziona il Parlamento della Regione Siciliana. Quello a cui abbiamo assistito è il classico, immortale esempio di emendamento-civetta. Si presentano provvedimenti ad hoc sparpagliati con precisione certosina sui vari territori della provincia sapendo benissimo che verranno bocciati, per il semplice motivo che vengono inseriti in testi non finanziabili».

Viene inoltre ribadita una regola basilare dell’iter legislativo regionale: «È una regola che chiunque sieda all’Ars dovrebbe conoscere: in questa fase non si approvano mai provvedimenti di carattere locale o che riguardano un singolo comune, perché si legifera con provvedimenti di carattere generale. Se passassero quelli del collega dovrebbero essere approvati tutti gli emendamenti di tutti i deputati, aprendo un caos contabile ingestibile».

Ignazio Abbate  conclude con un affondo polemico e la decisione di chiudere il confronto verbale per concentrarsi sul lavoro amministrativo: «Purtroppo la storia politica insegna che, quando i fondi vengono messi a disposizione, le priorità diventano altre. Annuncio fin da ora che non continuerò questo teatrino dialettico con il collega perché in questi giorni sono particolarmente impegnato a portare risorse reali e tangibili in provincia di Ragusa e non ho tempo di dedicarmi alle serie TV a puntate».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “«Un circo mediatico per il circolo vizioso degli emendamenti civetta»: la replica durissima dell’on. Abbate agli attacchi sulle risorse bocciate all’Ars”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube