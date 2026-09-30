«Un circo mediatico per il circolo vizioso degli emendamenti civetta»: la replica durissima dell’on. Abbate agli attacchi sulle risorse bocciate all’Ars

PALERMO, 30 Settembre 2026 – Dopo le dichiarazioni a caldo che ci ha rilasciato circa un’ora fa l’on. Ignazio Abbate, non si fa attendere la controreplica più approfondita sul fronte politico regionale in merito alla polemica divampata attorno ai presunti finanziamenti mancati e agli emendamenti bocciati all’Assemblea Regionale Siciliana, denunciati dal collega Nello Dipasquale del Pd. Attraverso una nota dai toni sferzanti, Abbate interviene duramente per denunciare quella che definisce una vera e propria messinscena mediatica.

Nel mirino della replica finiscono i provvedimenti presentati dall’opposizione, definiti senza mezzi termini “emendamenti-civetta”: «Puntuali come la lotteria di capodanno e il festival di Sanremo, ecco che arrivano gli emendamenti di un deputato regionale della nostra provincia impossibili da finanziare ma buoni per fargli recitare sui social e sui giornali la parte della vittima del sistema».

Il parlamentare sottolinea come l’attacco politico ricevuto abbia omesso passaggi cruciali e di assoluta trasparenza procedurale: «Peccato che, tra un post e una lamentela social condite dalla solita caccia al sottoscritto, abbia volutamente omesso due dati fondamentali: il collega ha “dimenticato” di aggiungere che i suoi venti emendamenti sono stati bocciati tutti all’unanimità, cioè significa anche dagli stessi compagni di partito, con il parere contrario del Governo e del Ragioniere Generale. Come mai nessun altro collega di qualsiasi schieramento ha presentato questa tipologia di emendamenti?».

Entrando nel dettaglio tecnico del funzionamento parlamentare a Palazzo dei Normanni, il deputato regionale modicano spiega le ragioni contabili e istituzionali per cui simili richieste non avrebbero potuto superare il vaglio dell’aula: «Il collega onorevole ha “dimenticato” di spiegare come funziona il Parlamento della Regione Siciliana. Quello a cui abbiamo assistito è il classico, immortale esempio di emendamento-civetta. Si presentano provvedimenti ad hoc sparpagliati con precisione certosina sui vari territori della provincia sapendo benissimo che verranno bocciati, per il semplice motivo che vengono inseriti in testi non finanziabili».

Viene inoltre ribadita una regola basilare dell’iter legislativo regionale: «È una regola che chiunque sieda all’Ars dovrebbe conoscere: in questa fase non si approvano mai provvedimenti di carattere locale o che riguardano un singolo comune, perché si legifera con provvedimenti di carattere generale. Se passassero quelli del collega dovrebbero essere approvati tutti gli emendamenti di tutti i deputati, aprendo un caos contabile ingestibile».

Ignazio Abbate conclude con un affondo polemico e la decisione di chiudere il confronto verbale per concentrarsi sul lavoro amministrativo: «Purtroppo la storia politica insegna che, quando i fondi vengono messi a disposizione, le priorità diventano altre. Annuncio fin da ora che non continuerò questo teatrino dialettico con il collega perché in questi giorni sono particolarmente impegnato a portare risorse reali e tangibili in provincia di Ragusa e non ho tempo di dedicarmi alle serie TV a puntate».

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