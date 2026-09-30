M5S: Cimitero di Modica, primo passo per i 2 milioni, ora l’ARS confermi il finanziamento

Modica, 30 settembre 2026 – Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Modica esprime soddisfazione per l’approvazione in Commissione Bilancio dell’ARS dell’emendamento che destina 2 milioni di euro alla messa in sicurezza del cimitero di Modica. Un risultato importante, ottenuto grazie all’interessamento dell’intera deputazione regionale iblea, che adesso dovrà essere confermato dal voto dell’Assemblea regionale.

Le risorse saranno destinate alla Protezione civile regionale per consentire di intervenire sulle strutture cimiteriali da anni in condizioni di grave precarietà, a partire dalle edicole funerarie del Circolo Di Vittorio e della Compagnia del Santissimo Sacramento, con aree interdette ormai da oltre un decennio.

Come Gruppo territoriale abbiamo seguito questa vicenda fin dall’inizio, sostenendo il confronto e l’ascolto del Comitato per la tutela del cimitero storico e sollecitando una soluzione concreta. Un impegno portato avanti con particolare attenzione dalla deputata regionale Stefania Campo, che nelle scorse settimane aveva presentato un emendamento per garantire i 2 milioni necessari e aveva chiesto che tutta la deputazione iblea facesse fronte comune. L’approvazione di una proposta condivisa rappresenta quindi un risultato importante per Modica, al di là delle appartenenze politiche.

Adesso serve l’ultimo passaggio politico: l’ARS dovrà confermare lo stanziamento nel voto definitivo sulla variazione di bilancio. Dopo tanti anni di transenne, interdizioni e disagi per le famiglie, non sono più accettabili ulteriori rinvii.

Rimane però un dato politico che non può essere cancellato. Nel maggio scorso il presidente della Regione Renato Schifani, dopo l’incontro con la sindaca Maria Monisteri, aveva assunto pubblicamente l’impegno di destinare 2 milioni di euro al cimitero di Modica, subordinando il finanziamento alla presentazione di un progetto esecutivo. Quel progetto non è stato completato e a quella promessa non è seguito lo stanziamento annunciato dal Governo regionale. Se oggi i 2 milioni hanno finalmente compiuto un passo concreto è grazie all’iniziativa parlamentare e alla convergenza della deputazione iblea.

Ora bisogna completare il percorso e trasformare quei 2 milioni in cantieri e lavori reali. Il cimitero di Modica non ha bisogno di altre fotografie o promesse: ha bisogno di sicurezza, dignità e interventi concreti.

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