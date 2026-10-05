Rombo di motori e fascino barocco: il tour di supercar tra i vicoli e i ponti di Modica

Modica, 05 ottobre 2026 – Modelli da centinaia di migliaia di euro che sfilano a passo d’uomo tra i vicoli del barocco patrimonio UNESCO. Un contrasto visivo e sonoro spettacolare ha sorpreso residenti e turisti nel cuore di Modica, dove una carovana di esclusive supercar e vetture ad alte prestazioni sta facendo tappa nell’ambito di un tour panoramico dell’isola. Tra i collezionisti e gli appassionati presenti – arrivati da diverse parti d’Italia e dall’estero – il passaggio della carovana non è passato inosservato, attirando curiosi e fotocamere ad ogni angolo. A fare da cornice all’evento sono state alcune delle scorci più iconici della città della contea: La maestosa scalinata del Duomo di San Giorgio, davanti alla quale i bolidi hanno sfilato creando un suggestivo incontro tra l’architettura settecentesca e il design automobilistico d’avanguardia. I viadotti panoramici e il centro storico, dove le vetture si sono radunate per una sosta tecnica e fotografica prima di riprendere l’itinerario verso le altre meraviglie del Val di Noto. Le riprese video realizzate lungo il tragitto faranno parte di una produzione, audiovisiva e docu-serie automobilistica pensata per raccontare il territorio siciliano attraverso l’emozione del viaggio su strada, tra arte, tradizioni e accoglienza locale. Per l’esattezza si tratterebbe di un reality show che si chiamerà “avventura siciliana” in cui degli imprenditori di calibro internazionale stanno girando la Sicilia con tappe Palermo, Siracusa, Noto Modica, a bordo delle proprie supercar e sono ripresi H24. Uno degli sponsor è il brand di orologi U-Boat del proprietario di Arredissima. In testa alla sfilata si sono distinti esemplari di assoluto prestigio e rarità: Lamborghini Huracán STO, aggressiva e con aerodinamica derivata dalle corse, caratterizzata dalla livrea nera con accenti dorati. Ferrari SF90 Stradale, in una raffinata tinta nero opaco. Lamborghini Huracán Spyder, in un vistoso arancione brillante. Il viaggio proseguirà nei prossimi giorni toccando altre tappe suggestive della Sicilia, confermando l’isola come una delle mete preferite per raduni di grande fascino e produzioni internazionali.

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